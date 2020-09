SSW entscheidet über Teilnahme an Bundestagswahl 2021

Flensburg

Bundestag ja oder nein? Der Südschleswigsche Wählerverband (SSW) entscheidet auf einem Landesparteitag am 19. September darüber, ob er erstmals nach sechs Jahrzehnten wieder an einer Bundestagswahl teilnehmen will.

Bisher war der SSW erst einmal im Bundestag vertreten. Und zwar mit einem Abgeordneten und ganz zu Anfang, in der ersten Legislaturperiode von 1949 bis 1953. Ein Wiedereinzug gelang nicht. Im Jahr 1961 beschloss die Partei der dänischen und friesischen Minderheiten, nicht mehr an Bundestagswahlen teilzunehmen. Seitdem wurde ein Comeback regelmäßig diskutiert, jedoch stets mehrheitlich abgelehnt. Vor gut zehn Jahren erklärte ein Landesparteitag die Debatte für beendet. Im vergangenen Jahr dann holte der Landesvorstand das Thema zurück auf die Tagesordnung. Ein Parteitag am 14. September 2019 beauftragte den Vorstand schließlich, einen Fahrplan für eine Diskussion über die Teilnahme an der nächsten Bundestagswahl zu erstellen.

Warum will der SSW nach Jahrzehnten Abstinenz wieder Vertreter in den Bundestag schicken?

Dass das Thema jetzt wieder auf die Agenda gesetzt wurde, erklärte der SSW-Vorsitzende Flemming Meyer mit geänderten politischen Rahmenbedingungen in Deutschland. Die Parteienlandschaft sei im Umbruch, und das Bewusstsein der Bundestagsabgeordneten um nationale Minderheiten schwinde zunehmend. Auch bei der Verteilung von Bundesmitteln ziehe Schleswig-Holstein zu oft den Kürzeren. „Der Norden braucht jetzt eine unabhängige Stimme im Bund, die sich nicht zwischen Fraktionszwängen, länderübergreifenden Befindlichkeiten und ideologischem Zwist in Regierungskoalitionen zerreiben und verbiegen lässt“, sagte er kürzlich.

Was ist seit dem Parteitag vor einem Jahr geschehen?

Der Landesvorstand hat sich ein umfassendes Meinungsbild bei den Mitgliedern eingeholt. Das Für und Wider wurde auf Regionalkonferenzen beraten. Bei Probeabstimmungen dort sprachen sich mehr als 70 Prozent für eine Teilnahme des SSW an der Bundestagswahl aus. Auch der Landesvorstand gab kürzlich seine endgültige Empfehlung für eine Teilnahme an der Bundestagswahl 2021 ab. Beobachter rechnen trotz der bisher überwiegend positiven Reaktionen mit einer durchaus kontroversen Debatte.

Wie geht es jetzt weiter?

Sollte der Landesparteitag am Samstag (19. September) grünes Licht geben, werden in den kommenden Monaten Kandidaten nominiert und ein Wahlprogramm entworfen. Die Kandidaten sollen bis Ende Januar 2021 aufgestellt werden. Anfang Juni soll dann das Wahlprogramm beschlossen werden. Ein erster Programmentwurf soll im Dezember 2020 stehen und auf mehreren Regionalkonferenzen diskutiert werden.

Hat der SSW überhaupt Chancen, in den Bundestag einzuziehen?

Ein Vorteil für den SSW ist, dass Parteien nationaler Minderheiten nach dem Bundeswahlgesetz von der Fünf-Prozent-Hürde befreit sind. Der SSW müsste jedoch - wie bei Landtagswahlen in Schleswig-Holstein – so viele Stimmen gewinnen, dass ihm nach dem Berechnungsverfahren ein Sitz zusteht. Nach Parteiangaben wären rund 45 000 bis 50 000 Wählerstimmen für ein SSW-Mandat im Bundestag erforderlich. Zum Vergleich: Bei der Landtagswahl 2017 erhielt der SSW knapp 49 000 Stimmen.

Dennoch sei eine Bundestagswahl kein Selbstläufer, warnte Meyer kürzlich: „Leider haben wir unsere Wählerinnen und Wähler seit 1961 daran gewöhnt, ihr Kreuz bei anderen Parteien zu setzen.“ Daher werde - wenn der Landesparteitag sich zugunsten der Bundestagswahl entscheidet - die erste Aufgabe sein, den Menschen zu vermitteln, dass ihre Stimme für den SSW gut angelegt ist. „Auch wenn es eventuell nur für ein einziges Mandat reicht.“

