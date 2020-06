Vor über einem Jahr wurde eine Babyleiche in Glinde gefunden, doch wer die Mutter ist, konnte noch immer nicht geklärt werden. Eine erste DNA-Reihenuntersuchung hat noch nicht zur Mutter geführt. Jetzt sollen weitere 150 Frauen eine Speichelprobe abgeben.

Mutter des toten Säuglings wird gesucht: Weiterer DNA-Reihentest steht an

Kostenlos bis 14:08 Uhr Mutter des toten Säuglings wird gesucht: Weiterer DNA-Reihentest steht an

Von KN-online (Kieler Nachrichten)