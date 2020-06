Landrat Sager: "Eine App könnte hilfreich sein"

Kiel

Herr Sager, die Ostseebäder in Ostholstein wurden am Pfingstwochenende von Gästen überrannt.

Reinhard Sager: Es war zum Teil voll, zum Teil am Pfingstmontag in Scharbeutz und Timmendorf zu voll. Es war dort zum Teil kapazitätsmäßig nicht mehr zu bewältigen, sodass die Gemeinde Scharbeutz mithilfe der Feuerwehr und des Ordnungsamtes zumindest Zufahrtsstraßen und Zuwege zum Strand absperrte. Timmendorf hat dazu nicht gegriffen, aber der Verkehr war innerorts problematisch.

Sagen Sie als Landrat: So kann es nicht weitergehen?

Wir haben jetzt das Himmelfahrt- und das Pfingstwochenende hinter uns. Die Orte haben zum Teil eigene Maßnahmen angewendet: mit der Parkraumbewirtschaftung zum Beispiel und der Abriegelung von Straßen, der Trennung von Fußgängern und Fahrrädern, an Promenaden der Einrichtung von Ein- und Zweibahnwegen. Das hat im Großen und Ganzen gut geklappt. Die Frage ist, wie es jetzt weitergeht. Wir machen heute erneut eine Konferenz der Bürgermeister an der Ostsee, um das auszuwerten. Die Frage ist, was nun zu tun ist und auch, ob man die Tagesgäste über eine Kapazitätsbegrenzung an den Stränden regulieren kann. Auch das ist nicht ganz einfach. Die Orte sind mit vielen innovativen Ideen unterwegs. Was sicherlich kein probates Mittel ist, auch nicht für Hochsaison, wäre, die Orte abzuriegeln. Das ginge entlang der Lübecker Bucht, wo wir Ostseebad an Ostseebad wie an einer Perlenkette aufgereiht haben, auch logistisch gar nicht. Man kann auch keine Betretungsverbote aufstellen, die man am Ende nicht kontrollieren, geschweige denn durchsetzen kann.

Könnte eine App die Lösung sein?

Es wird darüber diskutiert. Ein Ort könnte zum Beispiel festlegen, dass er 3000 oder 4000 Platzkapazitäten am Strand zur Verfügung hat und nur diejenigen an den Strand gelassen werden, die die Buchung eines Strandkorbs vorweisen können. Das wäre wie bei einer Veranstaltungshalle mit begrenzten Plätzen. Aber ob man das schon in diesem Sommer zur Hochsaison zum Fliegen bringt? Diese Erkenntnis habe ich noch nicht. Aber es könnte in unterstützender Weise hilfreich sein. Ob es zu 100 Prozent die Problematik des anreisenden Tagestourismus regelt, wage ich im Moment noch zu bezweifeln.

Wer soll das denn bezahlen?

Auch das ist eine gute Frage. Darüber ist noch nicht einmal gesprochen worden.

An den Zufahrtsstraßen würde dann Personal stehen, bei dem Gäste ihre App vorzeigen müssten?

Genau, aber das ist kompliziert, weil man dann wieder zusätzliches Personal benötigt. Und es käme zu Rückstaus, was zu negativen Effekten führte. Das ist alles nicht optimal.

Daraus spricht eher eine gewisse Hilflosigkeit, richtig?

Das würde ich nicht sagen, weil das den Maßnahmen, die die Orte jetzt schon erbracht haben, nicht gerecht würde. Man will ja auf der einen Seite die Gäste gerne haben, nur man muss sehen: Unter Corona-Bedingungen ist das too much. Das ist das Problem.

Die Betriebe brauchen den Umsatz, den die Gäste bringen.

Genau. Die Gäste sind auf der einen Seite erwünscht, wie sie auf der anderen Seite in der Masse zu viel sind. Das ist das Problem. Es gibt deshalb keine Fingerschnipp-Patentlösung. Appelle an die Vernunft, das haben wir gestern gesehen, reichen alleine nicht. Die Leute wollen dorthin, wo ohnehin schon am meisten los ist. Das ist natürlich grundverkehrt.

Wenn eine App-Lösung schneller reifen würde, wäre sie hilfreich?

Sie könnte unterstützend wirken, ja.

Und ansonsten verweisen Sie aufs Land, das Ihnen mehr helfen müsste?

Ja, es geht nur mit dem Land gemeinsam, finde ich – bis hin zu den Finanzierungsfragen.

Wie finden die anderen Landräte den Vorschlag einer Touristen-App?

Das ist bisher wohlwollend aufgegriffen worden, aber natürlich mit unterschiedlicher Intensität. Schon der Kreis Plön oder die Kreise Rendsburg-Eckernförde und Schleswig-Flensburg haben nicht den Druck wie zum Beispiel Nordfriesland und Ostholstein.

