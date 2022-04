Kiel

Fast alle Jachten haben ihre Winterlager verlassen, die Mastenwälder in den Sportboothäfen an der Ostsee werden von Tag zu Tag dichter – die Wassersportler in Schleswig-Holstein stehen vor einer vielversprechenden Saison. Die Kehrseite: Wer sich jetzt noch um einen Liegeplatz für sein Schiff bemüht, wird kaum Glück haben. Zudem müssen Neulinge für Bootsführerscheine viel tiefer in die Tasche greifen.

Dennoch ist die Stimmung auf den Stegen bestens: Erstmals nach zwei Corona-Jahren erfolgt der Saisonstart pünktlich. Ellen Jonatha (32) aus Hamburg und Daniel Teichmann (33) aus Aachen etwa legen den Sportbootführerschein See bei der Segelschule Sailaway Yachtsport in Kiel-Schilksee ab. Dafür gehen sie bereits im April auf Törn Richtung Dänemark, obwohl es trotz des Sonnenscheins auf dem Wasser durchaus noch frisch werden kann.

Segelscheine: Prüfungsgebühren deutlich gestiegen

Auch dass die Prüfungsgebühren dafür zu Beginn dieses Jahres um rund ein Drittel auf 145 Euro gestiegen sind, schreckte sie nicht ab. Tatsächlich fiel die Steigerung für andere Zertifikate höher aus. Beim Sportküstenschifferschein, gültig auf Gewässern bis zu zwölf Seemeilen Abstand vom Festland, waren es mehr als 80 Prozent auf 244 Euro. Der Sportseeschifferschein (bis 30 Seemeilen) kostet mit 414 Euro fast zweieinhalbmal mehr als in der vorigen Saison.

„Die Anpassung war überfällig, beim Sportküstenschifferschein hat sich die Prüfungszeit seit der letzten Reform vor einigen Jahren zum Beispiel um die Hälfte ausgeweitet, die Gebühren blieben aber gleich“, erklärt Jan Hegerfeld, Leiter des Kieler Prüfungsausschusses im Deutschen Segler-Verband (DSV). Der Deutsche Motoryacht-Verband, der ebenfalls ein Prüfungszentrum in Kiel unterhält, und der DSV sind vom Bundesverkehrsministerium mit der Erteilung solcher Führerscheine beauftragt.

Die Gebühren legt aber das Ministerium fest. Es muss dabei beachten, dass sie die Kosten widerspiegeln. „Alle Gebühren müssen den mit der jeweiligen Verwaltungshandlung verbundenen Aufwand abdecken“, so ein Sprecher auf Nachfrage. „In Einzelfällen – insbesondere dort, wo über Jahre oder Jahrzehnte hinweg keine Überprüfung und Anpassung vorgenommen wurde – ist es zu deutlichen Gebührenanhebungen gekommen“, sagt er.

Mehr Buchungen in Segelschulen an der Ostsee in Schleswig-Holstein

„Wir wurden von der Anhebung überrascht, angekündigt wurde das vorher nicht“, sagt Dirk Buske, Inhaber von Sailaway Yachtsport, der nach eigenen Angaben mit 600 bis 800 Schülern jährlich zweitgrößten Segeljachtschule bundesweit. „Wer 2021 bei uns Kurse gebucht hat, die in diesem Jahr stattfinden, muss nachzahlen. Das ist ärgerlich.“

Zur Galerie Nachfrage nach Charterschiffen, Liegeplätzen und Segelkursen ist ungebrochen hoch.

Dennoch sei die Nachfrage groß. „Die Saison läuft super an. Wir haben jetzt mehr Buchungen im Frühjahr als vor Corona. Gleich zum Start im März waren drei unserer Schiffe parallel auf Ausbildungsfahrt, das hatten wir zu der frühen Zeit noch nie. Sonst waren es ein bis zwei Jachten gleichzeitig“, so Buske, dessen Segelschule in diesem Jahr 40 Jahre alt wird.

Lesen Sie auch Kieler Woche soll 2022 „kraftvoller und größer als je zuvor“ gefeiert werden

Auch sein Chartergeschäft zieht an. „Viele Segler, die sonst auf dem Mittelmeer gefahren sind, haben während der Corona-Zeit wieder die Ostsee zu schätzen gelernt“, sagt der 54-Jährige. Die Gründe: kürzere Anreisen und günstigere Liegegebühren. Deshalb mieteten sie nun im dritten Jahr vermehrt Boote in deutschen Gewässern. „Das wird sich wieder normalisieren, aber ich hoffe, dass einige Rückkehrer dabeibleiben.“

Sporthafen Kiel: Alle Liegeplätze ausgebucht

Der Ansturm auf den Wassersport hält an, das stellt auch Philipp Mühlenhardt fest, Geschäftsführer der Sporthafen Kiel GmbH. Die rund 2300 Wasserliegeplätze in neun Häfen sind bereits seit Monaten ausgelastet. „Selbst die Vereine reizen ihre Kontingente inzwischen komplett aus. Wer dort vorher als Nichtmitglied gelegen hatte, musste seinen Liegeplatz nun räumen, das hatten wir vorher auch noch nicht“, so Mühlenhardt.

Lesen Sie auch Segeln: So feiert Kiel 50 Jahre Olympia in Schilksee

Die rund 470 Landliegeplätze sind seit dieser Woche ebenfalls voll belegt. Für bessere Stimmung sorgt der Blick nach vorn: „Wir haben eine mehr als intensive Saison im Olympiahafen Schilksee vor uns.“ Dazu zählen die Kieler Woche im großen Format und die Wettbewerbe zur Feier 50 Jahre Olympia sowie etliche Veranstaltungen dazwischen: „Die Meldezahlen für die Regatten sind extrem hoch, es gibt großen Nachholbedarf. Der Hafen wird immer rappeldicke voll sein.“

Auftakt zur Saison in Schilksee macht „Mai Offshore Regatta“

Den Auftakt macht die „Mai Offshore Regatta“ (MaiOR) des Kieler Yacht Clubs bereits an diesem Wochenende mit bis zu 70 Teams. Die Vorfreude ist im Südbecken zu spüren, etwa bei Leon Kirchberg (25) und Phillip Guhle (40), die als Teil der zehnköpfigen Crew auf dem Steg die Segel für die Eckernförder Teilnehmer-Jacht „Surprise“ vorbereiten. „Wir bauen das Schiff von Cruising auf Regatta um“, erklärt Kirchberg.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dazu wechseln sie nicht nur das Tuch, sondern bauen alles aus der sportlichen XP-44 aus, was für die Wettfahrten nicht gebraucht wird. Sie wollen leichter und damit schneller werden. Ob am Ende ein Sieg steht, sei für ihn gar nicht so wichtig, findet Kirchberg. „Die Eignerin steht selbst am Ruder und hat richtige Ambitionen. Das macht einfach Spaß.“