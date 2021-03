Kiel

„Für uns ist das ein kleines Paradies“, sagt Susie Schmidt, als sie am Freitag mit ihrem Mann Gerwien Giolbass die kleine Parzelle auf dem Campingplatz Kiel-Falckenstein auf Vordermann bringt. Für das Paar aus Bremen war die Nachricht aus Kiel wie eine Befreiung.

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte am Dienstag bestätigt, dass die Regeln für Dauercamper nicht geändert werden – sie bleiben Zweitwohnungsbesitzern gleichgestellt und dürfen damit ihre Plätze nutzen. Sobald es ihnen möglich war, düsten Schmidt und Giolbass los, um ihren Oldtimer-Wohnwagen – eine „Knospe“ von Austermann aus dem Jahr 1963 – herzurichten.

Duschen bleiben auf den Campingplätzen in Schleswig-Holstein geschlossen

„Wo kann man sich besser von Menschen fernhalten als hier?“, fragt die 56-jährige Grundschullehrerin rhetorisch. Joachim Morgenthaler (66) kann das nur bestätigen. Er ist seit 31 Jahren Pächter des städtischen Platzes mit 115 Dauercampern und etwa noch einmal so vielen Stellmöglichkeiten für Touristen.

Die Kontaktlisten, die er in der vergangenen Saison geführt hat, seien nicht ein einziges Mal vom Gesundheitsamt nachgefragt worden. „Das zeigt, dass die Infektionsgefahr hier an der frischen Luft äußerst gering ist.“ Dafür wird aber auch einiges getan.

Laut Gert Petzold, Vorsitzender des Landesverbands Schleswig-Holstein im Bundesverband der Campingwirtschaft in Deutschland, dürfen die Toilettenhäuschen zwar geöffnet sein, die Gemeinschaftswaschräume jedoch nicht – damit sich Coronaviren nicht über die Aerosole beim Duschen verbreiten. Außerdem müsse der Campingplatz bereits seinen Betrieb aufgenommen haben, bevor Dauercamper loslegen können. Ein Hygienekonzept sei obligatorisch.

Interesse an Dauercamping-Parzellen ist groß

Für Susie Schmidt alles keine Hindernisse. „Wir nutzen ohnehin die eigene Dusche und Toilette.“ Gerwien Giolbass findet, dass es in Corona-Zeiten nichts besseres als Campen gibt. Von der Parzelle am Waldrand aus lasse sich die Gegend erkunden, die genug Platz für alle biete.

„Wenn wir das nicht nutzen könnten, müssten wir in Bremen bleiben, wo schnell alles voll ist“, so der 62-Jährige. Das Paar kommt seit 14 Jahren nach Falckenstein – und zwar an nahezu allen Saison-Wochenenden und jede Oster-, Sommer- und Herbstferien.

Wie sie kommen laut Joachim Morgenthaler viele Dauercamper aus der Stadt – auch aus Kiel, Neumünster und Hamburg. Die Nachfrage habe im vergangenen Jahr stark angezogen. 30 Interessenten stehen auf der Warteliste, täglich rufen weitere an.

Das Telefon stehe auch wegen enttäuschter Urlauber nicht still, die auf die Osterferien gehofft hatten. „Viele verschieben ihren Aufenthalt nun auf Mai“, so der Pächter. „Ich kann die Buchungen aber nur unter Vorbehalt annehmen.“