Nicht mehr lange, dann ist Weihnachten. Was dann nicht fehlen darf, ist der Weihnachtsbaum - und der wird 2020 teurer als im Vorjahr. Am Donnerstag gab die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein bei Förster Jürgen Schümann in Fuhlendorf den Startschuss für den Weihnachtsbaumeinschlag.