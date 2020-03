Kiel

Samiah El Samadoni bleibt Bürgerbeauftragte für soziale Angelegenheiten in Schleswig-Holstein. Die Juristin wurde am Mittwoch vom Landtag in Kiel mit überwältigender Mehrheit für weitere sechs Jahre gewählt.

Nur die AfD stimmte gegen Samadoni. Sie war 2014 erstmals zur Bürgerbeauftragten gewählt worden. Seit 2016 ist Samadoni auch Polizeibeauftragte.

Es geht vor allem um Grundsicherung

Im Jahr 2018 war die Bürgerbeauftragte fast 3300 Eingaben nachgegangen. Allein 814 Petitionen bezogen sich 2018 auf die Grundsicherung für Arbeitsuchende. Dabei ging es oft um die Bearbeitungsdauer bei Hartz-IV-Anträgen, um nicht nachvollziehbare Bescheide sowie um Kosten für Unterkunft und Heizung.

Auf Platz zwei folgte die gesetzliche Krankenversicherung mit 543 Petitionen. Hier spielten häufig Beitragsrückstände, die Notversorgung, Fragen zum Krankengeld und der Zugang zur Krankenversicherung eine Rolle.

