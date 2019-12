Neue Schafsrisse in Dithmarschen

Sankt Michaelisdonn

Die Rissereignisse wurden am Montag, 9.12.2019, und Mittwoch, 11.12.2019, festgestellt. Bei dem ersten Vorfall seien zwei Tiere getötet und drei verletzt worden. Beim zweiten sei ein Tier direkt getötet worden, zwei weitere seien später eingeschläfert worden, schildert Marcell Kaminsky. "Beide Male betreffen denselben Schäfer." Es sei der neunte Vorfall für den Schafzüchter, fünf davon seien in den letzten sechs Monaten gewesen. "Er ist seelisch am Ende", sagt Kaminsky, der mit seiner Frau Claudia selbst Schafe hält.

Die Herden standen laut Kaminsky auf unterschiedlichen Weiden im Bereich Hopen in Sankt Michaelisdonn ( Kreis Dithmarschen), die durch einen normalen Schafszaun begrenzt wurden. "Der hält die Tiere unter normalen Bedingungen auf, allerdings nicht, wenn sie in Panik geraten." Durch einen Wolfszaun seien die Herden nicht gesichert worden. "Den aufzustellen, das schaffen die Schäfer nicht", so Kaminsky. Insgesamt habe der Betroffene, der hauptberuflich Landwirt und Schäfer sei, etwa 1400 Tiere.

Zwei Risse innerhalb von drei Tagen in Sankt Michaelisdonn

Nach dem zweiten Rissereignis war Kaminsky am Mittwochvormittag selbst vor Ort: "Auf der Nachbarweide haben wir Pfotenabdrücke gefunden, die zu einem Wolf gehören können. Daneben waren außerdem kleine Pfotenabdrücke." Diese könnten von einem jungen Wolf stammen, wird in Kreisen der Bürgerinitiative vermutet.

Wölfe in Schleswig-Holstein – Sichtungen und Risse seit 2012

Das hält Jens-Uwe Madsen, Koordinator der Wolfsbetreuer in Schleswig-Holstein, für unwahrscheinlich: "Welpen, die im Frühjahr geboren wurden, sind inzwischen ebenso groß wie die erwachsenen Wölfe." Je nachdem, wie viel kleiner die Abdrücke gewesen sind, hält Madsen zwei Optionen für möglich: Die Hinterpfoten des Tieres könnten sie hinterlassen haben oder ein Fuchs. Füchse seien bei Rissen immer da, für sie seien die getöteten Tiere auch Beute.

Fünf Risse in Eggstedt seit Ende November

Eine Bestätigung, dass es sich um einen Wolf handelt, gibt es noch nicht. Zurzeit werden DNA-Spuren im Labor untersucht. Im Kreis Dithmarschen wurden in den letzten Wochen bereits mehrfach Nutztiere gerissen. Zwischen dem 26.11.2019 und dem 5.12.2019 wurden bei fünf Vorfällen in Eggstedt 22 Tiere getötet und drei verletzt.

Welcher Wolf tötete 2019 wo?

Für den Riss Ende November ist ein Wolfsrüde mit dem Namen GW 1430-M verantwortlich gewesen. Das noch junge Tier wurde im Frühsommer 2019 erstmals genetisch nachgewiesen und soll aus Niedersachsen stammen. Bei den anderen vier Vorfällen in Eggstedt stehen die Ergebnisse der DNA-Analysen noch aus.

