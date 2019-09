Der Oppositionsführer im Landtag hat seine Kritik an der Regierung nach der Razzia gegen den stellvertretenden Vorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft am Wochenende verschärft. In den „Lübecker Nachrichten“ griff Ralf Stegner (SPD) den Ministerpräsidenten Daniel Günther (CDU) frontal an.