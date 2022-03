Kiel

Die HSH Nordbank hat mehr Steuergelder verbrannt als bekannt. Darauf wies der Landesrechnungshof (LRH) in einem Schreiben an den Finanzausschuss des Landtags hin. Demnach kosteten die HSH-Hilfsaktionen Schleswig-Holstein mehr als sechs Milliarden Euro. Das Finanzministerium hat den Schaden bislang auf 4,5 Milliarden Euro beziffert.

„Angaben des Finanzministeriums bilden nur einen Teil der Wahrheit ab“

„Die Angaben des Finanzministeriums bilden nur einen Teil der Wahrheit ab“, bemängelt LRH-Präsidentin Gaby Schäfer in dem Brief. So habe das Ministerium insbesondere sämtliche vor 2009 erlittenen Vermögenseinbußen des Landes außer Acht gelassen. Das Ministerium lenkte ein. Sprecherin Svea Balzer teilte mit, dass das Finanzressort die Anregung des LRH gern aufnehme und nach Abwicklung der noch aktiven Hilfs-Anstalten über den seit Gründung der HSH Nordbank AG 2003 eingetretenen Gesamtschaden für den Landeshaushalt berichten werde.

Die wesentlichen Schäden sind dabei unumstritten. So retteten Hamburg und Schleswig-Holstein ihre infolge der Bankenkrise 2008 trudelnde Landesbank mit einer Finanzspritze von letztlich zehn Milliarden Euro. Im Gegenzug brachte der von der EU erzwungene Notverkauf der Bank an eine US-Investorengruppe eine Milliarde Euro ein. Unter dem Strich beträgt der Schaden für beide Eignerländer also jeweils rund 4,5 Milliarden Euro.

Der LRH weist nun auf zwei weitere Schäden hin. So fehlt in der Ministeriumsrechnung zum einen der Wert der ehemaligen Landesbank Kiel und zum anderen der Betrag, mit der die Beteiligungsgesellschaft des Landes der HSH aushalf. Beides zusammen macht mehr als 1,5 Milliarden Euro aus.

Genauer Schaden kaum zu berechnen

Schäfer räumt zugleich ein, dass der genaue HSH-Schaden kaum zu berechnen sei. Begründung: Relevante Daten seien vertraulich oder nur schwer zu ermitteln. So müssten in einer Gesamtschau sowohl weitere Einnahmen (von den Vor-Krisen-Dividenden bis zum erwarteten 500-Millionen-Plus der Länder-Schiffs-Anstalt) als auch zusätzliche Ausgaben (von den Zinsen für die Hilfsmilliarden bis hin zum Einkauf teurer Beraterleistungen) berücksichtigt werden.

So oder so steht eines fest: „Die Beteiligung an der HSH Nordbank AG war eine der verlustträchtigsten Investitionen des Landes überhaupt“, so Schäfer. Und: „Die finanziellen Folgen werden die zukünftigen Landeshaushalte erheblich belasten.“

Von Ulf Christen