Kiel

Die Hospitalisierung soll der neue Maßstab sein. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat sich am Donnerstagabend nach der Ministerpräsidentenkonferenz zufrieden geäußert. „Es ist alles vorbereitet, dass wir in Schleswig-Holstein unseren Weg fortsetzen können“, sagte er mit Verweis auf die Verschärfungen der Corona-Regeln ab nächsten Montag.

Günther sprach von verlässlichen Leitplanken, auf die sich die Regierungschefs von Bund und Ländern verständigt hätten. „Die Sieben-Tage-Inzidenz ist nicht mehr der entscheidende Wert“, sagte er. „Entscheidend ist die Belegung unserer Krankenhäuser.“ Bei einer Hospitalisierungsinzidenz über dem Wert 3 soll demnach flächendeckend die 2G-Regelung gelten: Zugang zu Freizeiteinrichtungen haben nur noch Geimpfte und Genesene. Genau darauf hatte sich die Jamaika-Koalition in dieser Woche bereits verständigt. Mit einem aktuellen Wert von 3,09 liege das Land im unteren Bereich.

Diskotheken und Klubs im Blick

Sollte die Hospitalisierung über den Wert 6 klettern, soll auch in Schleswig-Holstein die 2Gplus-Regelung greifen: Zusätzlich muss dann für den Zugang zu Innenbereichen ein aktueller negativer Testnachweis vorgelegt werden. Günther sagte, dass ein solches Szenario zum Beispiel für Diskotheken, Klubs und Bars gelten soll, wo keine Abstände einzuhalten sind und sich das Virus besonders leicht verbreiten kann. Ab Hospitalisierungsinzidenz 9 trete die Länderklausel in Kraft: 2Gplus könnte dann auf weitere Bereiche übertragen werden – auf Restaurants zum Beispiel. Die Hospitalisierung berechne sich danach, woher ein Patient stammt, sagte der Ministerpräsident unter anderem mit Blick auf das Hamburger Umland. Dort gehen die Menschen im Krankheitsfall meist in eine Hamburger Klinik.

Günther bestätigte im Übrigen, dass Schleswig-Holstein an diesem Freitag seine Zustimmung zum Infektionsschutzgesetz geben werde. Es war am Donnerstagvormittag im Bundestag mit den Stimmen der neu sich bildenden Ampel-Koalition beschlossen worden. Vor allem prominente Politiker hatten protestiert und ihren Widerstand angekündigt. „Der Beschluss deckt sich eindeutig mit dem, was wir in SH beschlossen haben“, stellte Günther dagegen fest. „Es ist wichtig, dass Bund und Länder in diesen Zeiten an einem Strang ziehen.“ Schleswig-Holstein könne seine neue Landesverordnung somit am Montag in Kraft treten lassen. „Ich gehe fest davon aus, dass es im Bundesrat eine Mehrheit gibt.“

Günther fordert Impfpflicht für Heil- und Pflegeberufe

Optimistisch äußerte sich der Regierungschef zu einer neuen Impfpflicht für Heil- und Pflegeberufe, die seine Regierung eingefordert hatte. „Mein Eindruck ist, dass der Bund das jetzt durchsetzen wird.“ Auch dass der Bund einen Pflegebonus für die stark belasteten Pflegekräfte in Aussicht stellt, begrüßte er ausdrücklich. „Das ist ein wichtiges Zeichen der Wertschätzung.“

SPD-Landeschefin Serpil Midyatli lobte die Ergebnisse der Bund-Länder-Konferenz. Die Regierungschefs hätten gemeinsame Handlungsfähigkeit bewiesen. „Die Lage ist ernster denn je“, sagte sie, und sei ohne weitere konkrete Maßnahmen nicht mehr zu bewältigen. „Die Ampel-Fraktionen haben deshalb die Voraussetzung dafür geschaffen, dass die Länder weiterhin die notwendigen Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung ergreifen können. Es ist gut, dass wir jetzt in möglichst vielen Bereichen auf 2G und 2Gplus setzen. Dadurch erhöhen wir die Impfbereitschaft.“ Eines betonte Midyatli allerdings auch: „Das muss natürlich möglichst flächendeckend und konsequent kontrolliert werden.“

Lesen Sie auch Quarantäne nach Covid-Kontakt nötig? Die wichtigsten Fragen und Antworten

Aus Sicht von Christopher Vogt, Chef der FDP-Landtagsfraktion, hätte es der Konferenz eigentlich gar nicht bedurft. „Sie ändert nichts daran, dass die konkreten Entscheidungen für Schleswig-Holstein am Ende auch hier getroffen werden.“ Und das sei längst geschehen.