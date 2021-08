Brunsbüttel

In Brunsbüttel breitet sich das Coronavirus rasant aus: 91 Fälle gibt es dort aktuell – das sind 66,4 Prozent aller Infizierten im Kreis Dithmarschen. Knapp die Hälfte der Fälle betreffen Kinder und Jugendliche. Da das Infektionsgeschehen diffus ist, verschärfen die Stadt und der Kreis die Maßnahmen. Welche Corona-Regeln nun gelten – ein Überblick.

Brunsbüttel führt Maskenpflicht wieder ein

Von Freitag, 20. August, bis Sonntag, 5. September 2021, gilt in Brunsbüttel – zusätzlich zu den allgemein gültigen Regelungen der Corona-Landesverordnung – in öffentlich zugänglichen Bereichen wieder die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Ausgesprochen wird sie montags bis freitags in der Zeit von 7 Uhr bis 18 Uhr sowie sonnabends in der Zeit von 8 Uhr bis 16 Uhr für den Wartebereich vor den NOK-Fähren, Rathausplatz, Gustav-Meyer-Platz, die Koogstraße und der Promenade am Yachthafen/Schleusenstraße.

Zudem gilt die Maskenpflicht von montags bis freitags in der Zeit von 7 Uhr bis 21 Uhr sowie sonnabends in der Zeit von 7 bis 20 Uhr in der Kaufhausstraße, Kopernikusstraße, Max-Planck-Straße und der Heisenbergstraße. Im Warte- und Deichbereich bei der Elbfähre muss montags bis sonntags in der Zeit von 7 Uhr bis 21 Uhr ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Eine Verlängerung der Maßnahmen über den 5. September hinaus ist möglich.

So wird die Maskenpflicht in Brunsbüttel begründet

Die Stadt Brunsbüttel und der Kreis Dithmarschen begründen die Maskenpflicht mit den steigenden Corona-Zahlen seit August. Am Mittwoch kamen sprunghaft 27 Neuinfektionen hinzu, am Donnerstag bereits neun Fälle. Insgesamt wurde bei 91 Personen aus Brunsbüttel das Virus nachgewiesen. Ein besonderes, räumlich abgrenzbares Ausbruchsgeschehen innerhalb des Stadtgebiets gibt es nicht.

Rund die Hälfte der Fälle betreffen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Dabei verteilen sich die Fälle auf fünf Schulstandorte und drei Kitas. Die meisten Personen sind nicht vollständig geimpft. Ein ähnliches Bild zeigt sich im Kreis Dithmarschen: Rund 90 Prozent der aktuell 137 aktiven Corona-Fälle haben keinen vollständigen Impfschutz.

Menschen in Brunsbüttel sollen sich auf Corona testen lassen

Damit die Ansteckungen unterbrochen werden, bittet Dithmarschens Landrat Stefan Mohrdieck darum, die bestehenden kostenlosen Schnelltest-Angebote des DRK in Anspruch zu nehmen: „Aktuell hat die DRK-Teststation in der Küferstraße 8 montags bis samstags von 17 bis 19 Uhr geöffnet. Sollte sich abzeichnen, dass diese Zeitfenster nicht ausreichen, wird das DRK die Kapazitäten erweitern – so die Absprache mit DRK-Kreisverbandsvorstand Kai Tange.“ Die Teststation kann ohne vorherige Terminvereinbarung aufgesucht werden.