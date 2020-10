Die Landesregierung hat am Donnerstag die angekündigte Verschärfung der Maskenpflicht in Schleswig-Holstein beschlossen. Sie soll am Sonnabend in Kraft treten. Das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckung habe sich als wirksames Mittel gegen die Übertragung des Virus erwiesen, so der Regierungssprecher.