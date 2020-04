Neuer Wolf in Schleswig-Holstein?

Kiel/Heede

"Wir haben Angst, dass das ganze Drama jetzt von vorn beginnt", sagt Gabriele Belch aus Heede im Kreis Pinneberg. Zusammen mit ihrem Mann Tobias betreibt sie eine Deichschäferei. "Wir besitzen rund tausend Schafe", berichtet Belch. Seit Donnerstag vergangener Woche sind es insgesamt fünf Tiere weniger.

Drei Risse in vier Tagen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag schlug mutmaßlich ein Wolf zum ersten Mal zu. "Insgesamt wurden drei Tiere gerissen - unter anderem ein Mutterschaf, das nahezu komplett aufgefressen worden ist", sagt Gabriele Belch. Am Sonnabend habe ein Schäferkollege "auf der anderen Seite der Stör" über Angriffe auf seine Herden gemeldet.

Am Sonntag fanden die Belchs erneut zwei getötete Deichschafe. Ein Lamm sei schwer verletzt worden. Ungewiss sei noch, ob es die Attacke überleben wird. "Offenkundig schwimmt der Wolf durch die Stör oder er überquert den Fluss über die Brücke ,Breitenburger Fähre'", mutmaßt die Züchterin. Kollegen und sie gehen davon aus, dass sich der Wolf in einem naheliegenden Waldgebiet versteckt.

Rissgutachter nahm DNA-Proben

Ein Rissgutachter des Landes war laut Gabriele Belch vor Ort und nahm DNA-Proben an den getöteten Tieren. Die Laboranalyse soll den Verdacht der Schafzüchter überprüfen und gegebenenfalls klären, ob es sich um einen bereits bekannten Wolf handelt.

Um die beiden Tiere, die im vergangenen Jahr für Angst bei Schafzüchtern in Schleswig-Holstein gesorgt hatten, handelt es sich wahrscheinlich nicht: Der Problemwolf "GW 924m", für den es auch eine Abschussgenehmigung des Landes gegeben hatte, ist tot. Sein Nachfolger "GW 1430m", der vor allem in Dithmarschen etliche Schafe tötete, ist seit Jahresende in Schleswig-Holstein nicht mehr auffällig geworden und nach Dänemark abgewandert.

Sorge vor neuer Serie

Die Züchterfamilie Belch ist angesichts der neuen Risse in großer Sorge: "Wir haben im vergangenen Jahr 57 Tiere an den Problemwolf verloren. Das darf sich nicht wiederholen." Doch die Gefahr ist groß: "Wir bewirtschaften 23 Kilometer Deich an der Stör. Wir sind wahrlich nicht faul, aber das lässt sich nicht einfach wolfsicher einzäunen", sagt Gabriele Belch.

