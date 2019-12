Neue Kolosse für mehr Sicherheit

Kiel

Die in Kiel beheimatete " Scharhörn" hat 45 Jahre auf dem Kiel. Das Mehrzweckschiff ist damit das älteste Schiff in der maritimen Notfallflotte der Schifffahrtsverwaltung. Noch bevor das Spezialschiff sein 50. Dienstjubiläum feiern wird, kommt aber die lang ersehnte Ablösung. Wie die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt am Freitag in Kiel mitteilte, soll 2023 das erste von drei neuen Mehrzweckschiffen in Dienst gestellt werden.

Zwei der drei Neubauten wurden am Freitag bei der Werft Abeking & Rasmussen in Lemwerder an der Weser bestellt. Die 95 Meter langen und 20 Meter breiten Neubauten sind deutlich größer als die 56 Meter lange und 14 Meter breite " Scharhörn". Das zweite Schiff soll 2024 die in Wilhelmshaven beheimatete " Mellum" ersetzen.

Die in die Jahre gekommenen Schiffe hatten in der Vergangenheit immer wieder lange Werftzeiten oder Ausfälle durch technische Probleme. So war die " Scharhörn" gerade mehrere Monate in Bremerhaven in der Werft.

Flüssigerdgas als Treibstoff

„Die Beauftragung der neuen Schiffe ist eine gute Nachricht für alle Seeleute auf Nord- und Ostsee", sagt Enak Ferlemann, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur.

Das Besondere an den Schiffen ist der Antrieb. Die Mehrzweckschiffe werden mit verflüssigtem Erdgas (LNG) als Treibstoff abgetrieben. "Mit den neuen LNG-betriebenen und mit dem Umweltzertifikat Blauer Engel ausgezeichneten Schiffen garantieren wir gleichzeitig einen hohen Sicherheits- und Umweltstandard für den anspruchsvollen Bau der Schiffe“, so Ferlemann.

Nach der 1974 gebauten " Scharhörn" soll 2024 auch die 1984 gebaute " Mellum" ersetzt werden. Über den Bau des dritten Schiffes werde 2020 entschieden, hieß es. Dieses Schiff soll dann ab 2025 die 1998 gebaute "Neuwerk" ablösen. Für den dritten Neubau hat der Bund sich deshalb bei der Werft eine Option gesichert.

Mehr Platz für Feuerwehren

Die neuen Mehrzweckschiffe bekommen die modernste verfügbare Ausrüstung zur Bekämpfung von Ölverschmutzungen und Schiffsbränden, sondern auch eine Notschleppeinrichtung mit einer Zugkraft von 145 Tonnen. Die " Scharhörn" hatte bislang eine Zugkraft von nur 40 Tonnen.

An Bord wird es neben der 16köpfigen Crew auch Platz für bis 34 zusätzliche Einsatzkräfte für Brandeinsätze auf See geben. Mit Hubschraubern sollen im Notfall Feuerwehrleute von Feuerwehren aus Bremerhaven, Hamburg, Rostock oder Kiel an Bord gebracht werden und dann von dort aus auf Havaristen übersetzen.

„Sicherheit hat für uns höchste Priorität. Hochqualifiziertes Personal und modernste Technik, das sind optimale Voraussetzungen, um im Falle von Havarien schnell und bestmöglich zu handeln. Die neuen Mehrzweckschiffe machen die Nord- und Ostsee noch sicherer!“, sagt Hans-Heinrich Witte, Präsident der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt.

Zusätzlich zu den Mehrzweckschiffen hält die Schifffahrtsverwaltung auch vier Notschlepper auf Nord- und Ostsee in Bereitschaft.