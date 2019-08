Schleswig-Holstein Schiffshebewerk - Stau der Schiffe löst sich langsam auf Beim Schiffshebewerk in Scharnebeck im Kreis Lüneburg wird der Stau der wartenden Binnenschiffe kleiner.

Schiffe liegen im Unterhafen vom Schiffshebewerk in Scharnebeck am Elbe-Seitenkanal. In der Nacht zu Donnerstag (08.08.2019) ist das Schiffshebewerk in Scharnebeck nach einer vorübergehenden Sperrung wieder in Betrieb gegangen. Quelle: Philipp Schulze/dpa