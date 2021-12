Ystad

Die beiden Frachtschiffe „Karin Hoej“ und „Scot Carrier“ sind am Montagmorgen in der Ostsee kollidiert. Zu dem Unglück kam es im Meer zwischen der dänischen Insel Bornholm und der schwedischen Küstenstadt Ystad, wie die schwedische Zeitung „Expressen“ berichtet.

Dem Bericht zufolge sind die Schiffe gegen 3.30 Uhr zusammengestoßen. Eines der Schiffe soll dem nach gekentert sein. Mindestens zwei Menschen seien über Bord gegangen. Das schwedische Schifffahrtsamt untersuche derzeit, was den Unfall verursacht hat. Außerdem läuft ein groß angelegter Rettungseinsatz in der nur wenige Grad warmen Ostsee. Inzwischen sollen sich sechs Schiffe sowie mehrere Hubschrauber an der Rettungsaktion beteiligen.

Fakten zu den beiden Schiffen

Die „Karin Hoej“ ist 55 Meter lang und fährt unter dänischer Flagge. Die „Scot Carrier“ ist 90 Meter lang und fährt unter britischer Flagge. Das dänische Schiff war dem Bericht zufolge auf dem Weg von Södertälje nach Nykøbing Falster. Das britische Schiff war auf dem Weg vom lettischen Salacgrīva nach Montrose in der Heimat.

Von RND/pat