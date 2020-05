Schlachthof: Corona heizt Debatte um Arbeitsbedingungen an

Kiel

Blumige Selbstverpflichtungen bleiben offenbar wirkungslos. Ende November bereits hatte die Konferenz der Arbeits- und Sozialminister der von wenigen Konzernen dominierten Branche eine Ohrfeige versetzt: Nach wie vor würden „einzelne Großunternehmen unter Einsatz von gering bezahltem Personal aus osteuropäischen Ländern Regelungslücken nutzen, um deutsches Arbeitsschutzrecht zu umgehen, mit dem Ziel, ihre Arbeitskosten konkurrenzlos niedrig zu halten“, so die Minister.

Arbeit in den Schlachthöfen ist hart und schlecht bezahlt

Drei Schlachtriesen arbeiten auch in Schleswig-Holstein: Danish Crown in Husum, Tönnies in Kellinghusen und Vion in Bad Bramstedt – derzeit wegen Covid 19 geschlossen. Hinzu kommen noch die Fleischverarbeitungsbetriebe der Zur Mühlen Gruppe (ebenfalls Tönnies) im Kreis Schleswig-Flensburg. Sie alle arbeiten mit Subunternehmen, die bis zu 85 Prozent der Beschäftigten stellen. Mehrfach hatten sich die Fleischriesen dazu bekannt, Subunternehmen zur Einhaltung der geltenden Arbeitsschutzgesetze zu verpflichten. „Doch es drängt sich der Eindruck auf, dass die Missstände eher noch zugenommen haben“, sagt Thomas Ritter, Sprecher des DGB Nord.

Anzeige

Die Arbeit in den Schlachthöfen ist derart hart und schlecht bezahlt, dass sich kaum deutsche Arbeitnehmer dafür finden. Schallgrenze der legalen Bezahlung ist zwar der gesetzliche Mindestlohn, doch der wird nach Beobachtung der Gewerkschaft NGG unterwandert: „Leistungen wie Unterkunft oder Verpflegung werden oftmals zu überhöhten Preisen in Rechnung gestellt“, sagt Rajko Pientka vom Landesbezirk Nord der NGG. Widerstand sei selten zu erwarten – nicht nur wegen der Sprachbarriere, sondern schlicht aus Angst vor Jobverlust. In Zeiten von Corona besonders fatal: Kranke Beschäftigte werden nach Erfahrung des DGB oftmals massiv dazu angehalten, trotz Beschwerden und Krankschreibung zur Arbeit zu erscheinen.

Weitere KN+ Artikel

Mehr als 100 der 260 Beschäftigten des Schlachthofs in Bad Bramstedt sind mit dem neuartigen Corona-Virus infiziert. Ihre Unterkünfte stehen unter Quarantäne. Die Landesregierung hatte wegen der vielen Covid-19-Fälle verfügt, die Belegschaften aller großen Schlachthöfe im Land testen zu lassen. Laut Landwirtschaftsministerium gibt es in Schleswig-Holstein derzeit etwa 50 Schlachtbetriebe, davon sechs größere. Der Standort Bad Bramstedt könnte laut Sozialminister Heiner Garg ( FDP) wieder angefahren werden, wenn Schutzbestimmungen, Arbeitsschutzkonzepte und der grundsätzlich geltende Hygieneplan konsequent eingehalten werden. Die Unterkünfte der in Bad Bramstedt Beschäftigten sind laut Sozialministerium privat gemietet. Folge: Vom staatlichen Arbeitsschutz können sie nicht kontrolliert werden.

300 Euro pro Monat zahlen Beschäftigte für ein Bett

Doch nicht nur die Qualität der Unterkünfte ist aus der Sicht von Kritikern ein massives Problem, sondern auch der Preis: Nach Angaben des DGB zahlen Beschäftigte in Schleswig-Holstein bis zu 300 Euro pro Monat für ein Bett in einer oft überbelegten Unterkunft oder Wohnung. Entsprechende „Mietverträge“ lägen den Gewerkschaften vor.

Auch die Sozialdemokraten sehen sich in ihrer Kritik an den Fleischriesen bestätigt: „Nun gibt es den Beleg, dass unsere Warnungen vor dem missbräuchlichen Einsatz von Leiharbeit und Werkverträgen richtig waren und die Zustände noch schlimmer sein müssen, als wir befürchtet haben“, sagt die landwirtschaftspolitische Sprecherin Kirsten Eickhoff-Weber. Die Arbeitsbedingungen in der Branche bezeichnet sie als „moderne Form der Lohnsklaverei“. Den Hinweis der Konzerne auf Kostendruck und Wettbewerb lässt die SPD-Frau nicht gelten. Schließlich hätten schon bei der Abschaffung der Kinderarbeit „gewisse Unternehmerkreise lamentiert“, dass niemand mehr die Produkte bezahlen könnte. Menschenwürde habe Vorrang vor Profitinteressen, und Menschenwürde hänge nicht daran, „ob das Hackfleisch 50 Cent billiger ist oder nicht“.

Enge Zusammenarbeit mit den Behörden

Unterdessen betonen die Konzerne, eng mit den Behörden zusammenzuarbeiten. Alle Mitarbeiter seien in Deutschland sozial- und krankenversichert, heißt es bei Vion. In den vergangenen Wochen seit Ausbruch der Pandemie habe der Konzern „die ohnehin hohen Hygiene- und Sicherheitsstandards noch einmal verstärkt. Auch Deutschlands größter Schlachthofkonzern Tönnies wehrt sich dagegen, dass eine ganze Branche unter Generalverdacht gestellt wird. „Wir sind offen für die Testung aller Mitarbeiter, wenn ein Infektionsgeschehen herrscht“, sagt Konzernchef Clemens Tönnies. Alle 60 Mitarbeiter des Konzerns in Kellinghusen, so ein Konzernsprecher, seien negativ getestet worden. Am Standort werden täglich bis zu 5000 Schweine geschlachtet.

Alarmiert von den Corona-Fällen ist auch der Fleischerverband Nord, der kleine und mittelständische Betriebe repräsentiert. Der Missbrauch von Werkverträgen müsse unterbunden werden.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.