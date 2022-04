Kiel

Menschen, die unter Schlafstörungen leiden, wissen oft nicht, wohin sie sich wenden können. Schlaf ist ein komplizierter Vorgang, der vom Gehirn gesteuert wird. Die Ursachen für Schlafstörungen sind daher vielfältig und nicht immer leicht auszumachen. Doch die Betroffenen spüren, dass ihre Psyche und ihre Leistungsfähigkeit beeinträchtigt sind. Regelmäßiger Schlafmangel und Probleme mit dem Ein- oder Durchschlafen sind ein massiver Störfaktor für körperliche und seelische Gesundheit.

Betroffene sollten zunächst mit ihrem Allgemeinmediziner oder HNO-Arzt sprechen und sich von dort aus zu einem Schlaflabor überweisen lassen. Die Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin hat in ihrer Leitlinie festgelegt, dass eine Überweisung in ein Schlaflabor zum Beispiel infrage kommt, wenn andere diagnostische Methoden auf eine körperlich bedingte Schlafstörung hindeuten – etwa ein Schlafapnoe-Syndrom mit nächtlichen Atemaussetzern, Herzprobleme oder das sogenannte Restless-Legs-Syndrom.

Kurz erklärt: Das Schlaflabor Eine Untersuchung im Schlaflabor dient dazu, Schlafstörungen zu erfassen. Betroffene schlafen dort meist ein bis zwei Nächte. Dabei werden viele Körperfunktionen wie Hirnströme, Atmung, Bewegungen und Herztätigkeit aufgezeichnet. Aus den Daten können Fachleute für Schlafmedizin die Schlafqualität beurteilen, Schlafstörungen erkennen und geeignete Therapien einleiten. Die Übernachtung im Schlaflabor ist schmerzfrei und mit keinerlei Nebenwirkungen verbunden.

Interdisziplinäre Schlafanalyse im Labor

In einem Schlaflabor ist es möglich, den Schlaf des Patienten zu analysieren und Lösungen für sein Schlafproblem zu finden. Dort arbeiten Ärztinnen und Ärzte interdisziplinär zusammen, etwa Experten der Inneren Medizin, Neurologie, Kardiologie, Lungenheilkunde und Psychologie.

Doch was genau ist ein Schlaflabor?

In der Regel übernachtet der Patient ein bis drei Nächte in einer spezialisierten schlafmedizinischen Abteilung eines Krankenhauses. So kann er von eigens ausgebildetem Personal mittels apparativer Diagnostik über die Nacht hinweg überwacht werden.

Um Verhaltensauffälligkeiten im Schlaf zu entdecken und in die Diagnostik einzubeziehen, werden Patienten im Schlaflabor häufig auch mit einer Infrarot-Videokamera und einem Mikrofon überwacht. Je nach Fragestellung misst das schlafmedizinische Personal mitunter Werte wie Blutdruck, Speiseröhrendruck oder Magensäurerückfluss.

Es werden Leicht- und Tiefschlafphasen erfasst. Die sogenannte Polysomnographie (PSG) misst Gehirnströme per Elektroenzephalogramm (EEG), Muskelaktivität an den Beinen und am Kinn, Herzaktivität per EKG, Augenbewegungen unter geschlossenen Lidern, Atemfluss und Sauerstoffsättigung des Blutes.

Zudem spielt die Körperlage eine Rolle bei den physiologischen Funktionen. Bei manchen Patienten mit Schlafapnoe kann die Verhinderung der Rückenlage bereits das Schnarchen verhindern.

Wie läuft die Nacht im Schlaflabor ab?

Wenn ein Mensch sich am Abend ins Klinikbett begibt, wird er verkabelt. Meistens werden folgende Messgeräte am Körper angeschlossen:

Elektroden am Kopf zur Überwachung von Hirnströmen, Augenbewegungen und Muskelaktivität des Kinns

Elektroden am Brustkorb, mit denen das Elektrokardiogramm (EKG) aufgezeichnet wird

dehnbare Gurte um Brustkorb und Bauch, die Atembewegungen messen

ein Sensor auf dem Brustgurt, der die Körperlage registriert

ein Atemflusssensor über der Oberlippe

ein Sensor an Zeigefinger oder Ohrläppchen zur Messung der Sauerstoffsättigung im Blut

zwei Elektroden an jedem Unterschenkel zur Erfassung des Muskeltonus

ein Mikrofon zur Aufzeichnung von Schnarchgeräuschen

Das Tragen der Elektroden und Gurte kann anfangs etwas unangenehm sein, ist aber nicht schmerzhaft. In einigen Testlaboren werden die Schlafsignale ohne Kabel übertragen. Werden Kabel verwendet, werden diese zusammengebunden, um mehr Bewegungsfreiheit zu ermöglichen. Man kann also seine übliche Schlafposition einnehmen.

Unter solchen Umständen einzuschlafen, ist zwar ungewohnt, gelingt aber den meisten besser als gedacht. Nach dem Einschlafen wird der gesamte Schlaf überwacht und analysiert.

Natürlich fällt bei den nächtlichen Aufzeichnungen eine große Datenmenge an, die die Ärzte auswerten können. Meist wird ein Termin für eine Nachbesprechung vereinbart. Dabei werden Diagnose und Behandlungsmöglichkeiten besprochen.

Von Jessica Ponnath