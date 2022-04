Nicht einschlafen können, nachts häufig aufwachen, am Tag ständig müde sein: Schlafprobleme belasten das Leben in all seinen Facetten. Dabei ist erholsame Nachtruhe Grundvoraussetzung für Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden. Immer mehr und besonders jüngere Menschen leiden darunter.