Raus aus dem Bottich, rein in den neuen Lebensraum: 147000 Mini-Aale sind gestern in die Schlei gesetzt worden. Die von der Aalversandstelle des Deutschen Fischerei-Verbands kommenden Fünf-Gramm-Fischlein sollen den natürlichen Bestand in der langgestreckten Förde auffrischen.