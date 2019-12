Nicht alle Studenten lehnen Verbot ab

Kiel

„Wir lehnen eine Vollvermummung ab, nicht nur religiöser Art“, sagte Jan Bastian Rauschen, Nautik-Student an der Hochschule Flensburg und im Vorstand des dortigen Asta, am Rande der Sitzung am Donnerstag in Kiel. „Es muss eine einheitliche rechtliche Regelung her“, das sei zumindest die Mehrheitsmeinung der Studierenden an den Hochschulen Flensburg und Heide. „Die Anzahl der Teilnehmer in den Kursen sei an den Hochschulen oft klein. „Da findet sehr viel Interaktion statt. Die Mimik seines Gegenübers zu sehen, ist wichtig.“ In der Konferenz der Allgemeinen Studierenden-Ausschüsse des Landes (Landes-Asten) hatte sich diese Haltung jedoch nicht durchgesetzt. Rauschen blieb im Bildungsausschuss nur die Zuschauerrolle.

Großes Dossier

Schleierverbot: Studierende sind sich nicht einig

Landes-Asten-Sprecher Florian Kischel sprach dagegen von einer offenen, toleranten Gesellschaft und von Vielfalt und Diversität. „Wir Studierenden stehen genau dafür ein.“ Ein Gesichtsschleier, wie ihn die Kieler Studentin Katharina K. für sich einfordert, schränke die Kommunikation nicht ein. „Persönliches Unbehagen ist keine Rechtsfertigung dafür, Grundrechte einzuschränken.“

CAU-Präsidentin spricht von Salafismus

Dagegen bleibt das CAU-Präsidium bei seiner Darstellung, dass es sich im konkreten Fall vor allem um ein politisches Symbol handle. „Eine salafistische Gruppe bezahlt die Anwaltskosten der Studentin“, sagte Uni-Vize Pistor-Hatam, „und will offensichtlich bestimmte Dinge austesten“. Rückendeckung erhielt sie vom Kieler Islamistik-Professor Lutz Berger: Salafisten seien „nicht doof“, sagte er. „Sie verstehen es, die Debatte auf Menschenrechtsfragen zuzuspitzen und vergessen zu lassen, dass Menschenrechte für sie keine Rolle spielen.“

Islamistik-Professor: " Salafismus lehnt eine Integration seiner Anhänger ab"

Es ärgere ihn, dass diese Gruppierungen ihre Interessen über den Hebel der Menschenrechte durchsetzen wollten, indem sie sich im politischen Raum Verbündete suchen. „ Salafismus ist für junge Leute attraktiv, weil er ihnen die Möglichkeit der Rebellion und Identitätsfindung bietet“, sagte Berger. „Er ermöglicht jungen Leuten eine Haltung, mit der sie aus der Menge herausstechen können.“ Zugleich räumte der Wissenschaftler mit der Meinung auf, dass sich eine solche Gruppierung integrieren lassen könne. „ Salafismus lehnt die Integration seiner Anhänger in ihre Umgebung ab. Es ist im Gegenteil deren Aufgabe, sich von der sie umgebenden Gesellschaft freizumachen und emotional von ihr zu distanzieren.“

Die Sitzung wird am Nachmittag fortgesetzt.