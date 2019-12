Schlesen: Ein Dorf kämpft gegen Funklöcher

Schlesen

"Sie können uns schreiben und auch trommeln, bei gutem Wetter sind sogar Rauchzeichen möglich. Aber mobil sind wir hier nicht zu erreichen." Mit ein wenig Galgenhumor macht die Gemeinde Schlesen in ihrem Bewerbungsvideo bei der Telekom auf sich aufmerksam. Das Video dauert knapp zwei Minuten und zeigt Schlesen von oben. Ein Einwohner Schlesens flog für den Film extra mit einer Drohne. Der eingesprochene Text stammt aus der Feder von Daniel Göllnitz ( SPD), stellvertretender Bürgermeister von Schlesen. Das Ziel des Videos: Die Telekom soll endlich in das Dorf kommen und für gutes Mobilfunknetz sorgen.

Telekom sucht Gemeinden mit Funkloch

Möglich machen könnte das die Aktion "Wir jagen Funklöcher" von der Telekom. Das Mobilfunkunternehmen rief Gemeinden und Kommunen im August dazu auf, sich zu bewerben, sollten sie im Funkloch leben. 50 Gemeinden beziehungsweise Kommunen aus ganz Deutschland möchte die Telekom im Rahmen der Aktion mit Mobilfunkmasten und LTE-Empfang versorgen.

Das könnte eine große Chance für die Gemeinde Schlesen sein, denn ihre Funklöcher sind sind für einige Bewohner kaum noch zumutbar. Das zeigt der Fall von Birger van Wickeren. Für den 45-Jährigen war das schlechte Mobilfunknetz jahrelang der einzige Zugang zu Internet und Telefon. Grund: Sein Haus brannte ab, der anschließend von ihm bestellte Glasfaseranschluss war erst Anfang November diesen Jahres da.

Birger van Wickeren lebte vier Jahre lang nahezu ohne Internet

Vier Jahre lang musste van Wickeren deswegen nahezu ohne Internet und Telefon auskommen – mit Glück hatte er manchmal ausreichend Mobilfunkempfang zum Telefonieren. Und das auch nur, wenn er sich still in den ersten Stock seines Hauses stellte und die Wolken richtig standen. In Notfällen telefonierte van Wickeren bei Nachbarn, die Situation war für ihn insgesamt "sehr frustrierend". Einen Festnetzanschluss hat er jetzt zwar wieder, guten Mobilfunkempfang sucht er aber weiter vergeblich.

Schlesen : Schlechter Mobilfunkempfang im ganzen Dorf

"Ich habe oft Empfangsprobleme", klagt auch Daniel Göllnitz. Als er im Internet auf die Aktion der Telekom aufmerksam wurde, dachte er direkt an seinen Wohnort Schlesen. Die Gemeindevertretung beschloss die Teilnahme an der Aktion wenig später einstimmig. Daraufhin meldeten sich mehr als 40 Einwohner bei Göllnitz. "Alle haben hier Probleme mit dem Empfang", sagt Göllnitz. In der Bewerbung bei der Telekom gab er deswegen an, dass es in allen Straßen Schlesens zu Empfangsproblemen käme. Außerdem fügte er der Bewerbung den Beschluss der Gemeindevertretung und einen Text hinzu – sowie das Bewerbungsvideo.

Bewerbung bei Telekom sorgt für Hoffnung

"Das Video ist sehr ansprechend gestaltet. Ich hoffe, dass wir damit aus der Masse hervorstechen", sagt Schlesens Bürgermeisterin Anja Funk ( CDU). Sie selbst ist ebenfalls vom schlechten Empfang betroffen, fühlt sich in ihrer Tätigkeit als Bürgermeisterin eingeschränkt. Funk wird oft auf dem Handy angerufen, beispielsweise von Amtskollegen. Wenn sie zuhause ist, bekommt sie davon aber nichts mit. "Wenn ich dann aus dem Haus gehe, habe ich manchmal zehn verpasste Anrufe."

Viele Bewerber bei "Wir jagen Funklöcher"

Deswegen ist auch Funk stark an einem Erfolg der Bewerbung interessiert. Rein statistisch sind die Chancen Schlesens allerdings nicht so hoch. Zwar bewarben sich nur elf Gemeinden aus Schleswig-Holstein. Aus ganz Deutschland gingen nach Angaben der Telekom bis zur Bewerbungsfrist Ende November allerdings 624 Bewerbungen aus 539 Kommunen ein. Bei der Telekom-Aktion ist aber nur Platz für 50 Gewinner.

In der Nähe von Schlesen steht bereits ein Funkmast

In Schlesen sind sie dennoch optimistisch. Denn nur rund einen Kilometer vom Ort entfernt ragt ein Funkmast in die Luft. Er wird bisher nur von Polizei und Feuerwehr genutzt. "Wir haben ja einen Mast, da müssen nur noch die richtigen Antennen angebracht werden", sagt Daniel Göllnitz. "Alle Grundlagen sind geschaffen. Und wir freuen uns auf Sie." Mit diesen zwei Sätzen schließt das Bewerbungsvideo. Ab jetzt heißt es Warten für Schlesen – auf eine Antwort der Telekom und besseres Mobilfunknetz.

