Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe ist in Schleswig-Holstein seit 2010 um knapp 14 Prozent gesunken. 12.240 Betriebe haben im März 2020 eine landwirtschaftlich genutzte Fläche von 995.500 Hektar bewirtschaftet, teilte das Statistikamt Nord am Donnerstag mit.

Die landwirtschaftlich genutzte Fläche blieb damit konstant. Somit stieg die durchschnittliche Betriebsgröße von rund 71 auf knapp 82 Hektar.

Zahl der Rinder- und schweinehaltenden Betreibe schrumpft am meisten

Der Rückgang zeigt sich vor allem bei den Viehhaltern. So sank die Zahl der rinderhaltenden Betriebe um gut 25 Prozent auf rund 5.950 Betriebe und die Höfe mit Milchkühen auf gut 3.000 (minus 40 Prozent). Auch die Zahl der schweinehaltenden Betriebe sank um 42 Prozent auf gut 1.000. Höfe mit Schafhaltung gingen um 16 Prozent auf gut 1.600 Betriebe zurück. Lediglich bei der Hühnerhaltung gab es einen kleinen Zuwachs von rund drei Prozent auf rund 1.700 Betriebe.

Die Zahl der ökologisch wirtschaftenden Betriebe stieg im Vergleich zur letzten Landwirtschaftszählung im Jahr 2010 um rund 250 Betriebe (plus 56 Prozent) auf 690 Betriebe. Damit nahmen sie in Schleswig-Holstein einen Anteil von rund sechs Prozent der Betriebe ein. Dieser Anteil liegt etwas unter dem Bundesdurchschnitt von zehn Prozent. Insbesondere die ökologisch bewirtschaftete Fläche in Schleswig-Holstein hat sich seit 2010 fast verdoppelt auf 63.600 Hektar. Somit bewirtschaftet ein ökologischer Betrieb mittlerweile durchschnittlich 92 Hektar.

Umsätze aus erneuerbaren Energien nehmen zu

Im Jahr 2020 waren in Schleswig-Holstein gut 42.500 Arbeitskräfte in den Betrieben tätig. Gegenüber 2010 ist das eine Abnahme um gut sechs Prozent. Knapp die Hälfte (19.400 Menschen) waren Familienarbeitskräfte in Einzel- oder Familienunternehmen. Weiterhin arbeiteten 12.200 ständig angestellte Arbeitskräfte und knapp 10.900 Saisonarbeitskräfte in den landwirtschaftlichen Betrieben.

Neben der landwirtschaftlichen Produktion nehmen auch andere Tätigkeiten wie die Erzeugung erneuerbarer Energien oder Direktvermarktung in den Betrieben zu. Nach den Ergebnissen der Landwirtschaftszählung 2020 gaben rund 5.100 Betriebe (42 Prozent) an, Umsätze aus zusätzlichen Aktivitäten zu erwirtschaften.

Am häufigsten (35 Prozent) wurde die Erzeugung erneuerbarer Energien als zusätzliches Einkommen angegeben. An zweiter Stelle (29 Prozent) kommt die Übernahme von Arbeiten für andere landwirtschaftliche Betriebe. Danach folgt die Pensions- und Reitpferdehaltung (25 Prozent) sowie die Direktvermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse (18 Prozent).

