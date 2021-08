Kiel/Bad Segeberg

In Schleswig-Holstein sind am Dienstag die ersten afghanischen Ortskräfte mit ihren Familien angekommen. Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) informierte am Mittwoch den Landtag, dass es sich um 20 Personen handle. Die aus Kabul evakuierten Personen seien von der Bundeswehr von Frankfurt am Main in die Erstaufnahmeeinrichtung in Bad Segeberg gebracht worden.

„Ich bin froh, dass wir die Familien jetzt aufnehmen konnten und Tage der Unsicherheit und Angst für sie vorbei sind“, sagte Sütterlin-Waack. Die drei Familien blieben für die Zeit der Einreisequarantäne in Bad Segeberg. Anschließend würden sie in einen noch zu bestimmenden Kreis in Schleswig-Holstein ziehen. „Wir haben in Bad Segeberg bereits Strukturen für die Aufnahme afghanischer Ortskräfte aufgebaut, so dass die Angekommenen dort umfangreich betreut und medizinisch versorgt werden“, sagte die Ministerin. „Wichtig ist aber vor allem, dass sie dort erst einmal zur Ruhe kommen können.“ Seit Juni seien mit den Neuangekommenen bisher insgesamt 96 Ortskräfte und Familienmitglieder in Schleswig-Holstein eingereist.

„Es ist das Gebot der Stunde und der Menschlichkeit, den Menschen in Afghanistan, die uns in den vergangenen Jahren vor Ort unterstützt haben, Aufnahme und Schutz zu gewähren“, sagte Sütterlin-Waack im Landtag. „Dabei geht es nicht nur um die Ortskräfte, sondern auch um Frauen und Kinder, die mutig waren und es auch nach wie vor sind, die aufgrund ihrer Aktivitäten in den Fokus der Taliban geraten, weil sie deren Weltbild widersprechen.“ Ihr Ministerium hatte auf der Homepage eine zentrale E-Mail-Adresse eingerichtet, an die sich in Schleswig-Holstein lebende besorgte Menschen aus Afghanistan wenden können. Zum Personenkreis gehörten auch „Frauen und Kinder, die allein durch die Verbindung zu ihren in Deutschland, in Schleswig-Holstein lebenden männlichen Verwandten besonders gefährdet sind“, sagte Sütterlin-Waack. Inzwischen habe ihre Behörde mehr als 50 Hilferufe an den Krisenstab der Bundesregierung weitergeleitet. „Weitere Schreiben werden aktuell vorbereitet, mit denen rund 200 Personen zur Einreise vorgeschlagen werden.“

Flüchtlingsbeauftragter Schmidt: „Hoffentlich müssen wir nicht wieder selektieren“

Der Landes-Flüchtlingsbeauftragte Stefan Schmidt rechnet mit deutlich mehr Menschen. „Ich hoffe sogar, dass wir wieder Verhältnisse wie 2015 bekommen und wir wieder ganz viele flüchtende Menschen aufnehmen und nicht selektieren müssen.“ Wie viele Personen Schleswig-Holstein aufnehmen müsste? „Aus dem Bauch heraus würde ich sagen 2000.“

Der Landtag sprach am Mittwoch grundsätzlich über die Rettungsaktion aus Afghanistan und war sich über die Notwendigkeit einer Rettung der Ortskräfte durchweg einig. Die Grünen-Migrationspolitikerin Aminata Touré wies aber auf den im Raum stehenden Vorwurf hin, dass hier quasi durch die Hintertür auch eine Familienzusammenführung vorbereitet werde. Kritikern hielt sie entgegen, dass der Impuls, die eigene Familie in Sicherheit zu bringen, doch für jeden verständlich sein müsse. Und aus ihrer Sicht sei es schon immer falsch gewesen, Familienzusammenführungen zu verhindern. „Das sehen wir ganz deutlich bei der Afghanistanpolitik.“

FDP-Innenpolitiker Jan Marcus Rossa stellte klar, dass es neben Ortskräften zunächst um Menschen auf dem Flughafen von Kabul gehe. „Wer die Chance hat, von uns ausgeflogen zu werden, wird mitgenommen.“ Für alle anderen stelle sich die Frage nicht. „Menschen, die sich dann noch retten müssen, müssen in die Nachbarländer gehen und dort aufgenommen werden. Erst dann gucken wir in Ruhe, ob die Voraussetzungen für einen Familiennachzug nach unserem Gesetz vorliegen oder nicht.“