„Seit 1995 sind die Länder für den Nahverkehr auf der Schiene verantwortlich“, beschreibt Bernhard Wewers den Kern der ersten Bahnreform. Wewers übernahm damals in Schleswig-Holstein die Leitung der Landesweiten Verkehrsservicegesellschaft LVS (seit 2014 Nah.SH). „Wir sind damals mit dem Ziel angetreten, die Regionalisierung zu nutzen, um mit einem attraktiveren Angebot mehr Fahrgäste zu gewinnen.“

Angebot ließ Nachfrage steigen

Was folgte, war eine bundesweit beispiellose Bahnoffensive: Mehrere neue Bahnrouten starteten, unter anderem Niebüll – Tondern (2000), Neumünster – Bad Segeberg (2002) und Fehmarn – Burg (2010). Landesweit öffneten 50 neue Bahnstationen, darunter auch Elmschenhagen, Oppendorf, Suchsdorf und Felde. Als weitere Meilensteine gelten der integrale Taktfahrplan (2002) und der SH-Tarif für Bus und Bahn (2005). „Dank des besseren Angebots ist die Nachfrage deutlich gestiegen“, freut sich Wewers. Mitte der 90er-Jahre fuhren täglich rund 90000 Menschen Zug. Heute sind es 140000. Die unverändert beliebteste Strecke ist Hamburg-Lübeck, gefolgt von den Routen Hamburg – Elmshorn – Kiel und Hamburg – Sylt.

Das Geld für die Bahnoffensive kommt vom Bund. Vor 25 Jahren erhielt Schleswig-Holstein 318 Millionen Mark Regionalisierungsmittel, vor allem, um bei Verkehrsunternehmen Züge zu bestellen. Heute kassiert das Land 283 Millionen Euro im Jahr.

Mitfinanziert wurde und wird die Bahnoffensive auch dadurch, dass das Land die Bedienung der Bahnstrecken ausschrieb und durch diesen Wettbewerb die Subventionen senken konnte. Beispiel: Vor der Bahnreform zahlte das Land für jeden Nutzkilometer auf der Strecke Hamburg – Kiel 5,57 Euro. Derzeit sind es nur 2,88 Euro.

DB Regio Schleswig-Holstein dominiert

„ Schleswig-Holstein hatte beim Wettbewerb auf der Schiene immer die Nase vorn“, berichtet Wewers zufrieden. Dabei lief allerdings nicht alles störungsfrei. Die Privatbahn Flex AG bekam dank eines Dumping-Angebots 2002 zwar den Zuschlag für die Route Hamburg – Flensburg, fuhr aber schon 2003 in den Konkurs. Und auch die private Nord-Ostsee-Bahn, die der Bahn-Tochter DB Regio 2005 erstmals in Deutschland eine Hauptstrecke abjagte ( Hamburg – Sylt), sorgte für Negativ-Schlagzeilen, weil die Marschbahn nur stockend in Fahrt kam. Der Aufstieg der Privatbahnen in Schleswig-Holstein ist ohnehin Geschichte. Im Norden ist – wie vor der Bahnreform – auf allen Hauptstrecken wieder die DB Regio Schleswig-Holstein unterwegs.

Es hapert bei der Infrastruktur

Trotz des Bahn-Booms hat der Schienen-Personen-Nahverkehr ein schlechtes Image. Hauptgrund: Seit Jahren fahren viele Züge unpünktlich oder fallen ganz aus, weil Bahnstrecken marode sind, es Probleme mit Zügen gibt oder es an Personal mangelt. „Bei der Schieneninfrastruktur sind wir in den letzten Jahren an die Grenzen dessen gekommen, was fahrbar ist“, klagt Verkehrsminister Bernd Buchholz ( FDP). „Wenn heute nur ein Bahnübergang eine Störung hat, hat das gleich große Auswirkungen auf den gesamten Fahrplan eines Tages.“ Buchholz fordert deshalb, die Infrastruktur den modernen Anforderungen anzupassen und sie auszubauen.

Weitere Bahnreform wird gefordert

Der Minister bemängelt zudem eine „viel zu große Inflexibilität“ der Deutschen Bahn AG. „Viele Entscheidungen werden in Hannover, Frankfurt oder Berlin getroffen.“ Der FDP-Abgeordnete Kay Richert legt nach. „Der große Sanierungsstau bei uns im Land zeigt, dass die Entscheider im Berliner Bahntower vielfach kein Bild davon haben, welche Investitionen in unser Schienennetz zügig notwendig wären.“ Richert wirbt daher für eine weitere Bahnreform. „Wir brauchen bei der DB eine strikte Trennung von Netz und Betrieb. Die Infrastruktur muss ganz klar in staatlicher Hand liegen. Der Betrieb muss hingegen vollständig privatisiert werden, um einen echten Wettbewerb auf der Schiene zu erzielen.“

Auch die Grünen fordern eine „grundlegende Strukturreform“ der DB und würden gern die Verantwortung für die Infrastruktur auf die Länderebene übertragen. „Die undurchsichtige Verknüpfung von Netz und Betrieb muss ein Ende haben, die „Black Box Bahn“ der Vergangenheit angehören“, sagt Grünen-Verkehrsexperte Andreas Tietze. SSW und AfD haben Vorschläge, die einfacher umzusetzen wären. Lars Harms (SSW) wünscht sich mehr Angebote in den Zügen (von Gastronomie bis Internetanschluss), attraktive Fahrpreise ( Pendlerticket und Nordtarif) sowie Fahrrad- und Autoparkplätze an Bahnhöfen und Haltestellen. Volker Schnurrbusch ( AfD) fordert von DB Regio, gerade an den Wochenenden genügend Platz für Radfahrer und in allen Zügen WLAN bereitzustellen.

Auch Wewers sieht in einer Strukturreform der Deutschen Bahn AG und einem Verkauf der DB-Tochter DB Regio den Schlüssel für eine neue Bahnoffensive. Dabei kann Wewers allerdings nur noch zuschauen. Schleswig-Holsteins „Mister Bahn“ hat sich im September in den Ruhestand verabschiedet. Neuer Geschäftsführer von Nah.SH ist der Volkswirt Arne Beck.

