Ab 8. März dürfen die Fünft- und Sechstklässler in Schleswig-Holstein in den Präsenzunterricht an die Schulen zurückkehren, so Bildungsministerin Karin Prien (CDU). Nur in der Stadt Flensburg bleibt es weiterhin beim Distanzlernen. Auch für Kitas gab das Land das weitere Vorgehen bekannt.