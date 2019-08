Kiel

Nach den Plänen des Kieler Innenministeriums sollen die Gemeinden mit dem neuen Landesentwicklungsplans Anfang 2021 so behandelt werden, als ob sie bis dahin keine einzige Wohnung gebaut hätten. Folge: Die Gemeinden dürften je nach Region wieder zehn oder 15 Prozent ihres Wohnungsbestandes dazu bauen. Diesen Kunstgriff hatte Grote 2018 erstmals angewandt. Damals fielen alle Neubauten zwischen 2010 und 2017 aus der Statistik.

Großenaspe und Passade wollen die Möglichkeiten des Landesrechts nutzen

Seitdem hat der Wohnungsbaum im ländlichen Raum deutlich Fahrt aufgenommen. „In zahlreichen Gemeinden Schleswig-Holsteins ist die Bereitschaft da, die neuen Möglichkeiten des Landesrechts zu nutzen“, sagte der Geschäftsführer des Gemeindetags, Jörg Bülow. Gemeint sind insbesondere aktive Gemeinden wie Großenaspe ( Kreis Segeberg) oder Passade ( Kreis Plön). Beide hatten 2018 ihre Neubauquote bereits ausgeschöpft, hätten bis 2025 keine zusätzlichen Wohnungen errichten dürfen und planen jetzt weitere Wohngebäude.

Lesen Sie auch: So entwickelt sich der Wohnungsmarkt in Schleswig-Holstein

„Wir gehören zu den Nutznießern“, sagte Großenaspes Bürgermeister Torsten Klinger. Ein Ortsentwicklungskonzept sei in Arbeit, der Bedarf für weitere Wohnungen vorhanden. „Es gibt sehr viele Anfragen aus Hamburg.“ Von Großenaspe an der A7 sind es nur gut 20 Minuten bis in den Norden der Metropole. Klinger setzt auch auf den Wohnungsbau samt Zuzüglern, um die Infrastruktur in Großenaspe mit Kaufmann, Ärzten und zwei Gaststätten zu erhalten. „Bei uns sterben mehr Menschen als neue geboren werden.“ Die Gemeinde müsse daher „aktiv gegensteuern.“

Lesen Sie auch einen Kommentar von Ulf Christen zum Wohnungsbau in Schleswig-Holstein

Menschen aus Kiel wollen nach Passade ziehen

Auch Passades Bürgermeister Gerd Rönnau will mit Wohnungsbau die Zukunft des Dorfes sichern. Anfragen erhält er insbesondere von Kielern, die in der Landeshauptstadt keinen neuen Wohnraum finden.

Lesen Sie auch: Drei Zimmer, Küche, Bad – verzweifelt gesucht? Der Wohnungsmarkt in Kiel

Der Gemeindetag lobte Grotes Pläne, die Wohnungsneubauten 2021 „nochmals auf Null“ zu stellen. „ Der notwendige Zubau an Wohnraum Im Land wird nur gelingen, wenn sich auch der ländliche Raum wieder besser entwickeln kann.“ Die Grünen seien „darüber nicht glücklich“, sagte der Landtagsabgeordnete Bernd Voß. Er verwies auf das Ziel des LEP, den Flächenverbrauch zu senken. Der BUND lehnt es ab, den Gemeinden noch mehr Spielraum beim Wohnungsbau zu geben. „Damit würde elementar in den Klimaschutz eingegriffen.“

Weitere Nachrichten aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier