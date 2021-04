Bundeskanzlerin Angela Merkel erklärte am Montag, die bisherige Impfpriorisierung bereits im Juni aufheben zu wollen. Gilt dies auch für Schleswig-Holstein? Und welche Rechte werden Menschen nach verabreichter Impfung erhalten? Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) und Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) haben am frühen Dienstagabend das weitere Vorgehen erläutert.

Im Video: Garg, Günther und Heinold zur Impfkampagne

Ministerpräsident Daniel Günther, Gesundheitsminister Heiner Garg und Finanzministerin Monika Heinold geben eine Erklärung zur künftigen Impfstrategie ab. Posted by Kieler Nachrichten on Tuesday, April 27, 2021

22.000 neue Termine für Impfzentren und rund 105.000 Termine in Arztpraxen bis 9. Mai verfügbar

Ab Donnerstag, 29. April, 17 Uhr, können Impfwilllige der Prioritätengruppen 1 und 2 über www.impfen-sh.de 22.000 Erstimpfungstermine im Zeitfenster vom 3. Mai bis 9. Mai mit den Impfstoffen von Biontech und Moderna in den Impfzentren buchen. Im gleichen Zeitraum erhalten die Praxen in Schleswig-Holstein nach derzeitigem Stand rund 105.000 Impfdosen von Biontech und AstraZeneca um damit ebenfalls Personen der Prioritätengruppe 1 und 2 impfen zu können.

Zusätzlich können teilnehmende niedergelassene Ärztinnen und Ärzte auch Bürgerinnen und Bürgern ab 60 Jahren ein Impfangebot mit dem Impfstoff von AstraZeneca machen, wenn nach ärztlichem Ermessen keine Personen verfügbar sind, die dringender eine Impfung benötigen. In die Praxen sollen auch die zusätzlichen 55.000 Dosen des AstraZeneca-Impfstoffes gehen, die Dänemark an Schleswig-Holstein ausleiht.

Ab dem 6. Mai können Personen der Prioritätengruppe 3 Termine für die Impfzentren buchen, so die Landesregierung am Dienstag. Die Impfungen werden ab dem 10. Mai in den Impfzentren ausgeführt. Die Terminvergaben im niedergelassenen Bereich für die gesamte Prioritätengruppe 3 ab dem 10. Mai erfolgen in der Regel nach Kontaktaufnahme durch die Praxen bei ihren Patientinnen und Patienten.

Schleswig-Holstein will Impf-Priorisierung noch beibehalten

Anders als Bundesländer wie Bayern oder Berlin hat sich Schleswig-Holstein dazu entschieden, die Impf-Priorisierung noch nicht aufzugeben. „Es gibt weiterhin Menschen mit einem erhöhten Risiko auf einen schweren Erkrankungsverlauf“, sagt Heiner Garg. „Dies betrifft Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen und ältere Menschen, die nach der Bundesimpfverordnung Priorität beim Impfen haben, aber aufgrund des begrenzt verfügbaren Impfstoffes teilweise noch keinen Termin erhalten konnten.“ Es sei wichtig, diesen zunächst weiterhin Vorrang bei der Terminvergabe zu geben.

Geimpfte sollen Rechte zurückerhalten - Garg giftet gegen Söder

Garg konnte sich einen Seitenhieb auf Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) nicht verkneifen: "Der Söder Markus hat es schon wieder getan". Die Rückgabe der Grundrechte sei eine Selbstverständlichkeit und nichts, was man groß verkünden müsste, so Garg. "Wir tun stattdessen etwas und es funktioniert", sagte er mit Blick auf die Impfkampagne in den Alten- und Pflegeheimen in Schleswig-Holstein. Hier können Bewohnerinnen und Bewohner 14 Tage nach der Impfung wieder an Gruppenangeboten teilnehmen und Besuch empfangen.

"Geimpfte wie getestete Personen sollen Rechte wieder in Anspruch nehmen können, aber alles muss durchs Nadelöhr der Kapazität passen. Es braucht dazu ein klares Regelwerk", so auch Finanzministerin Monika Heinold am Dienstag.

Bereits rund 680.000 Erstimpfungen in Schleswig-Holstein

Bislang haben in Schleswig-Holstein nach dem Impfdashboard des Bundesgesundheitsministeriums 678.691 Personen mindestens eine Erstimpfung erhalten. Das entspricht rund 23,4 Prozent der Bevölkerung. 216.526 davon haben bereits die Zweitimpfung erhalten.

Prien informiert über das Vorgehen an Schulen und Kitas

In den Schulen soll es auch in der kommenden Woche dabei bleiben, dass die Einrichtungen ab einer Inzidenz von 100 in den Distanzunterricht wechseln. Informationen zu anderen möglichen Änderungen will Bildungsministerin Karin Prien (CDU) nach Angaben von Daniel Günther am Mittwoch bekannt geben.