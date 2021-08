Kiel

Wie solle man das bloß den besorgten Eltern erklären, rätselte die Grünen-Abgeordnete Ines Strehlau am Montagnachmittag nach einer Expertenanhörung. Nach Einschätzung von Infektionsmedizinerinnen und -medizinern werden sich früher oder später alle Kinder in Schleswig-Holstein mit dem Coronavirus angesteckt haben, und trotzdem sollten die Schulen geöffnet bleiben. Den Müttern und Vätern diese Erkenntnis zu vermitteln, sei eine „kommunikative Herausforderung“, sagte Strehlau.

Auf Einladung des Bildungsausschusses hatten den Abgeordneten am Vormittag Fachleute vom Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) und Gesundheitsministerium Rede und Antwort gestanden. Ihre Grundaussagen hätte klarer kaum ausfallen können: Angesichts der Tatsache, dass mittlerweile jedem und jeder Erwachsenen ein Impfangebot gemacht wurde und junge Leute in der Regel kaum mit einem ernsten Krankheitsverlauf rechnen müssten, seien Schulschließungen im bevorstehenden Herbst und Winter kaum noch zu rechtfertigen.

Prof. Philip Rosenstiel, leitender UKSH-Molekularbiologe, wies darauf hin, dass die Gesellschaft knapp zwei Jahre künstlich auch das sonstige Infektionsgeschehen unterdrückt habe. Jetzt sei die Zeit gekommen, behutsam in die Normalität zurückzukehren. Die Schulen benötigten einen sogenannten Schnupfenplan: Zwar gehöre ein krankes Kind auch weiterhin nach Hause ins Bett. Nötig sei aber ein anderer Umgang mit harmlosen Erkrankungen. „Man braucht mehr als nur eine laufende Nase. Ansonsten können wir die Schulen gleich dicht machen.“

Bei Schnupfen dürfen Kinder zur Schule

Dr. Anne Marcic vom Gesundheitsministerium wies darauf hin, dass ein solcher Schnupfenplan längst existiere, die aktuelle Version sei seit Februar gültig. Kinder mit einem einfachen Schnupfen dürfen demnach weiterhin Gemeinschaftseinrichtungen wie Schulen und Kindergärten besuchen. „Sie werden nicht ausgeschlossen. Kinder, die Fieber haben, gehören dagegen genauso wenig in eine Einrichtung wie Kinder mit Durchfallerkrankungen, denn die sind in der Regel ansteckend.“ Im Übrigen sei zur Abklärung ein Arztbesuch hilfreich.

Der Kieler Infektionsmediziner Prof. Helmut Fickenscher riet mittel- und längerfristig davon ab, an den Schulen die umfangreichen Antigentests fortzusetzen. Stattdessen sollten die Einrichtungen dazu übergehen, nur noch Kinder und Jugendliche mit Krankheitssymptomen auf Covid-19 zu testen. Masken halte er weiterhin für notwendig – zumindest bei hoher Inzidenz.

Wie aussagekräftig ist die Inzidenz noch?

Bei ihrer Lagebewertung beruft sich die Politik bisher vor allem auf die Sieben-Tage-Inzidenz. Das dürfte vorerst so bleiben, weil sie der einzige Frühwarnwert sei, sagte Rosenstiel. In den vergangenen Monaten war oft auch davon die Rede, dass die Impfquote und die Belegung der Intensivkapazitäten berücksichtigt werden müsse. Ja, das sei alles richtig, räumte der Mediziner ein. „Aber es gibt keinen magischen Index, der vom Himmel fällt. Der Wert wird immer politisch instrumentalisiert werden.“ Sein UKSH-Kollege, der Infektionsprofessor Jan Rupp, warb allerdings dafür, eine risikobasierte, altersbezogene Inzidenz zu betrachten: Es mache einen Unterschied, ob ein 90-Jähriger infiziert ist oder eine Zwölfjährige. Der Hochbetagte müsse sich mit Corona sehr viel wahrscheinlicher in die Klinik begeben als die Schülerin. „Es braucht eine grundsätzliche Entscheidung, wohin die Reise gehen soll“, appellierte Marcic an die Landespolitiker.

Sollen die Schulen Klassenfahrten planen? Die Experten rieten bei allem Verständnis für jugendliche Entwicklung zur Vorsicht. Wenn er höre, dass ein humanistisches Gymnasium mit seinen Schülerinnen und Schülern nach Griechenland fahren wolle, raufe er sich sein „nicht vorhandenes Haupthaar“, sagte Rosenstiel. Und Infektionsexperte Fickenscher konstatierte, dass eine vorausschauende Planung für Fahrten ins Ausland kaum möglich sei. „Im kleinen Radius kann ich mir Fahrten aber gut vorstellen.“