Es befalle dort Oliven-, aber auch Mandel- und Pflaumenbäume. Sollte der Erreger auch in Schleswig-Holstein eingeschleppt werden, müssten die Ämter rund um den Fundort Quarantäne-Zonen in einem Umkreis von zwei, mitunter auch fünf Kilometern einrichten. Baumschulen dürften in diesem Bereich schlimmstenfalls zwei Jahre nichts mehr verkaufen.

Vergleich mit der Schweinepest

„Das überlebt keine Gärtnerei und keine Baumschule“, sagte BdB-Landesgeschäftsführer Frank Schoppa. In der Branche vergleicht man die möglichen Auswirkungen bereits mit der Afrikanischen Schweinepest. 20 Prozent der deutschen Baumschulen seien in Schleswig-Holstein zu finden, 300 an der Zahl, und der Löwenanteil von 90 Prozent sei im Kreis Pinneberg beheimatet. Mit 3500 Beschäftigten und einem Jahresumsatz bis zu 200 Millionen Euro gehe es um einen erheblichen Wirtschaftsfaktor. „Wir fühlen uns bedroht“, sagte Schoppa. Sein Verband fordert von der Versicherungsbranche neue Angebote und vom Staat einen Entschädigungsfonds.

Umweltministerium in Kiel unterstützt Fond-Idee

Das Umweltministerium in Kiel unterstützt nach Angaben eines Sprechers die Einrichtung eines solchen Fonds. Der amtliche Pflanzenschutzdienst habe 2018 an 233 Stellen umfangreiche Kontrollen durchgeführt. Dazu gehörten auch Laboranalysen, um Anlieferungen von Xylella-Wirtspflanzen bei Handelsbetrieben frühzeitig zu überwachen.

Reisenden ist die Einfuhr von Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen zum privaten Gebrauch aus EU-Ländern erlaubt – vorausgesetzt, diese weisen keine Anzeichen von Krankheiten und Schädlingen auf. Allerdings bleibt eine vom Bakterium befallene Pflanze monatelang ohne Symptome.

Baumschulen sind für Schleswig-Holstein wichtig

Vertreter der Landespolitik äußerten für die Sorgen der Branche breites Verständnis. „Wir sind der Meinung, dass die zuständigen Stellen die Aufklärungskampagnen verstärken und präventive Notfallpläne erarbeiten sollten“, sagte der Agrarpolitiker Oliver Kumbartzky ( FDP). „Jedem Urlauber muss klar sein, dass es höchstgefährlich ist, Pflanzen aus dem Ausland nach Deutschland zu importieren.“ Ähnlich äußerte sich sein Kollege Heiner Rickers ( CDU): „Die Branche hat es schwer genug. Wir werden reagieren müssen.“ Beate Raudies ( SPD) stellte fest, dass Baumschulen für Schleswig-Holstein wichtig seien. „Ein gut durchdachter Entschädigungsfonds kann Hilfe leisten.“

