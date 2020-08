Kiel

Die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen ist in Schleswig-Holstein auf dem höchsten Niveau seit Anfang Mai. 43 Sars-CoV-2-Infektionen wurden am Dienstag gemeldet. Damit gab es seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 3682 bestätigte Infektionsfälle.

Zum Vergleich: In den vergangenen drei Monaten gab es immer wieder Tage, an denen keine oder nur vereinzelt Neuinfektionen gemeldet wurden. Nach der ersten Welle in der Initialphase der Pandemie zeigt sich jetzt erstmal wieder ein Anstieg über mehrere Tage.

Zweite Welle? Das sagt Prof. Helmut Fickenscher dazu

„Ob man das nun zweite Welle nennen will, ist nebensächlich: Es ist ein Anstieg, der so in der Form derzeit zu verkraften ist, aber wenn die Zahlen weiter steigen, werden striktere Maßnahmen notwendig“, sagte Prof. Helmut Fickenscher, Direktor des Instituts für Infektionsmedizin an der CAU Kiel. Panik halte er „absolut für nicht angebracht“. Aber: „Wir sollten wachsam bleiben, denn es wäre nützlich, wenn wir weniger Meldungen zu verzeichnen hätten.“

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der in der kommenden Woche das Universitätsklinikum in Kiel besuchen will, hatte am Mittwoch vor einer neuen Dynamik gesprochen. Während sich das Virus in bevölkerungsreichen Regionen Deutschlands schneller ausbreitet, hat Schleswig-Holstein unter den westdeutschen Bundesländern die geringsten Meldezahlen. Nur Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt stehen besser da.

Meldezahlen sind trotz Tourismus überschaubar

Als Hauptfaktor für die vergleichsweise gute Lage in Schleswig-Holstein nannte Fickenscher die Disziplin. „In Schleswig-Holstein habe ich im Allgemeinen den Eindruck, dass die Disziplin recht groß ist.“ Er nannte es erstaunlich, dass trotz des starken Tourismus in Schleswig-Holstein die Meldezahlen überschaubar sind.

Auch für die kommenden Wochen erwartet Fickenscher wegen der abnehmenden Reisetätigkeit „eher wenig Probleme. Anders könne sich die Situation hingegen im Herbst entwickeln, wenn es kühl und regnerisch wird: Hinter normalen herbstlichen Erkältungen „kann sich das Corona-Virus prima verstecken und zum Jahreswechsel werden wir die Grippe mit im Konzert haben“.

Lesen Sie auch: Kampf gegen Corona bremste Grippe im Norden aus

Corona-Tests bei Reiserückkehrern Hintergrund: Rund 8500 Reiserückkehrer getestet Wie viele aller Corona-Infizierten in Schleswig-Holstein Reiserückkehrer sind, erfasst das Gesundheitsministerium in Kiel nicht. Es wurden aber zwischen dem 1. und 10. August über 8500 Reiserückkehrende an den Standorten in Kiel, Lübeck, Flensburg, Puttgarden und Neumünster getestet. „Mit 20 positiv getesteten Personen bisher haben wir eine sehr geringe Positiv-Quote von 0,23 Prozent“, sagte ein Ministeriumssprecher in Kiel. Zum Vergleich: In Nordrhein-Westfalen ist derzeit etwa jede vierte Corona-Neuinfektion auf Reiserückkehrer aus dem In- und Ausland zurückzuführen. Das teilte das NRW-Gesundheitsministerium mit. In Berlin werden nach Angaben von Kultur- und Europasenator Klaus Lederer 50 Prozent der Neuinfektionen aus dem Ausland mitgebracht. Lesen Sie auch: Corona-Warn-App deckt nur wenige Fälle auf

UKSH sieht sich im Falle eines weiteren Anstiegs gut gerüstet

Sollte es dann zu einem Anstieg der Covid-19-Patienten kommen, sieht sich das Universitätsklinikum des Landes gut gerüstet. Vorstandsvorsitzender Jens Scholz sagte: „Das UKSH ist bereits während der ersten Covid-19-Welle medizinisch hervorragend aufgestellt gewesen.“ Das Personal sei auch jetzt „unmittelbar interdisziplinär einsatzbereit – wie bereits in der ersten Welle praktiziert.“

Lesen Sie auch: So viele Intensivbetten mit Beatmungsfunktion gibt es in Schleswig-Holstein

Trotz steigender Infektionszahlen versorgt das UKSH derzeit nur drei Covid-19-Patienten am Campus Kiel. Zu Beginn der Pandemie wurden die Intensivkapazitäten an beiden Standorten auf 406 Betten mehr als verdoppelt. Innerhalb von rund fünf Monaten mussten am UKSH etwas mehr als 130 Covid-19-Patienten ambulant und stationär versorgt – unter ihnen sechs französische Staatsbürger.

Das Städtische Krankenhaus Kiel behandelt nach eigenen Angaben zurzeit zwei Covid-19- Patienten, „allerdings wegen anderer Erkrankungen. Diese Patienten sind asymptomatisch und werden in Isolationszimmern versorgt“, teilte Kliniksprecherin Brigitt Schütze-Merkel mit. Auch die Kieler Klinik halte weiterhin für Covid-19-Patienten Intensivversorgung und Betten mit Beatmungskapazitäten vor.

Infektionsgeschehen in Kiel steigt - Auch Schüler betroffen

In der Landeshauptstadt nimmt derweil das Infektionsgeschehen wieder leicht zu. In den beiden vergangenen beiden Tagen (Stand Mittwoch früher Nachmittag) wurden zehn neue Fälle mit positivem Testergebnis gemeldet. Darunter zwei Schüler aus einer Grundschule und einer Gemeinschaftsschule. Als Folge wurden am dritten Tag nach dem Start ins neue Schuljahr eine 3. Klasse einer Grundschule sowie der 7. Jahrgang einer Gemeinschaftsschule in Quarantäne geschickt.

Unterdessen läuft der Unterricht an einer Gemeinschaftsschule in Ratekau ( Kreis Ostholstein) wieder rund. Die drei Gruppen der Jahrgangsstufe 11 und eine Gruppe der Jahrgangsstufe 13 konnten laut Schulleiterin Liane Laube am Mittwoch wieder zur Schule gehen. Die rund 85 Schüler waren am Vortag vorsichtshalber noch vor Unterrichtsbeginn nach Hause geschickt worden.

Ein Geschwisterkind eines Schülers war positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Auch die wegen der Corona-Infektion einer Lehrerin geschlossene Grundschule in Rantrum bei Husum öffnete nach Angaben des Kreises am Mittwoch wieder mit dem Unterricht in den Klassen zwei bis vier. Die Schule war bisher die einzige von 792 Schulen in Schleswig-Holstein, die wegen eines Corona-Falles noch vor dem Schulstart in dieser Woche hatte geschlossen werden müssen.

