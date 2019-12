Daniel Günther: „Ein Job in der Bundesregierung ist abwegig“

Kiel

Herr Ministerpräsident, wird Ihr Job langsam anstrengend?

Daniel Günther: Das ist er von Anfang an. Ministerpräsident zu sein ist nichts, was man nebenbei macht. Ich arbeite aber mit viel Freude.

Sie haben sich in diesem Jahr erst schützend vor die Kanzlerin gestellt und sich dann mit Friedrich Merz und den „alten Männern“ angelegt. Warum?

Es ist wichtig, dass man sich als Ministerpräsident und CDU-Landesvorsitzender mit seinen Überzeugungen dann zu Wort meldet, wenn die Stimme gefragt wird.

Überlegen Sie sich, bundesweit Schlagzeilen zu produzieren?

Darum geht es nicht. Mein Interesse ist, Schleswig-Holstein voranzubringen und auch, innerhalb der Partei für eine Union der Mitte zu werben. Immer dann, wenn ich diese Ziele gefährdet sehe, erhebe ich das Wort. Wenn das bundesweit gehört wird, ist das für Schleswig-Holstein ja auch nicht schädlich.

Sie empfehlen sich damit zugleich für höhere Aufgaben.

Ich empfehle mich dafür, erfolgreich Ministerpräsident zu sein – und das möglichst auch nach der nächsten Wahl zu bleiben.

Wäre ein Job in der Bundesregierung für Sie wirklich so abwegig?

Ja. Das ist abwegig und spielt bei meinen Überlegungen überhaupt keine Rolle. Ich bin noch viel zu kurz Ministerpräsident in Schleswig-Holstein, als dass mich andere Dinge reizen sollten. Deswegen tut es das auch nicht.

Kurz vor Weihnachten haben sich Bund und Länder auf ein Klimapaket geeinigt. Sind Sie damit zufrieden?

Es hätte für Schleswig-Holstein kaum besser laufen können. Bereits im Februar haben wir eine eigene Initiative gestartet, die im Kern genau das beinhaltet hat, wo wir am Ende gelandet sind. Damals gab es gegen die CO2-Bepreisung erhebliche Widerstände. Der CO2-Preis hat nun eine echte Lenkungswirkung, gleichzeitig werden Bürgerinnen und Bürger durch niedrigere Energiekosten und eine höhere Pendlerpauschale entlastet.

Beim Ausbau von Windkraft könnten Sie aus Berlin mehr Unterstützung gebrauchen.

Das mache ich jeden Tag aufs Neue deutlich. Der Deckel muss dringend angehoben werden, was Offshore-Energie angeht. Und wir brauchen keine Abstandsregelungen von Windrädern zu Häusern, die auf Bundesebene beschlossen werden. Was wir dagegen brauchen, sind vernünftige Regelungen, wie wir erneuerbaren Strom nutzen, ihn speichern und in die südlichen Bundesländer transportieren.

Peter Altmaiers Forderung nach größeren Mindestabständen weckt Erwartungen.

Ja klar. Und trotzdem ist es falsch. Wenn Bayern den zehnfachen Höhenabstand festlegt, kann es das gerne beschließen. Aber ein Land wie Schleswig-Holstein, das ja Vorreiter bei den erneuerbaren Energien ist, kann solche Regelungen nicht zulassen, weil das zu einer Rückentwicklung führen würde. Dadurch würde uns erhebliche Wertschöpfung verloren gehen.

Ihre Landesregierung hat gerade die dritte Regionalplanung vorgelegt. Wie wollen Sie Ausbaukritikern im Norden entgegenkommen?

Wir kommen den Kritikern entgegen, indem wir das umsetzen, was wir vor der Wahl versprochen haben: Wir nehmen durch größere Abstände mehr Rücksicht auf die Menschen: das Fünffache der Anlagen als Mindestabstand zu festen Ortschaften, 1000 Meter bei neuen Gebieten. Niemand bezweifelt, dass es eine Belastung ist, im unmittelbaren Umfeld von Windkraftanlagen zu leben. Aber wenn wir unsere Stromversorgung dauerhaft sicherstellen wollen, wenn wir keine Atomkraftwerke und Kohlekraftwerke wollen, weil wir CO2-Belastung reduzieren wollen, dann wird es ohne erneuerbare Energien nicht funktionieren.

Die Gefahr besteht, dass Sie ein gespaltenes Land haben.

Die Gefahr besteht, dass wir keine Versorgungssicherheit beim Strom haben. Ich glaube, dass man Menschen von der Energiewende überzeugen kann. Wir denken sehr intensiv darüber nach, dass die Gemeinden noch stärker partizipieren, wenn sie Windkraftanlagen haben. Gerade die ländlichen Räume profitieren von der Wertschöpfung, die dort stattfindet. Dieser Erfolg sollte für uns im Mittelpunkt stehen.

Die zweite Hälfte der Legislatur hat begonnen und Jamaika dürfte sich stärker auseinander dividieren. Dass die Grünen die Schuldenbremse aufweichen wollen, können Sie doch nicht gutheißen.

Nein. Daraus habe ich nie einen Hehl gemacht. Wir haben aber in der Landesverfassung eine klare Regelung. In Zeiten, in denen die Konjunktur nicht mehr ganz so gut läuft, ist es wichtig, viel zu investieren. Wir haben bewiesen, dass wir die Schuldenbremse einhalten und trotzdem erheblich mehr investieren.

Im Schleierstreit schalten die Grünen auf stur.

Dafür habe ich überhaupt kein Verständnis. Ich habe die führenden Protagonisten immer so verstanden, dass ihnen Gleichberechtigung ein wichtiges Anliegen ist. Das verträgt sich mit einer Vollverschleierung überhaupt nicht. Ich würde mir ausdrücklich wünschen, dass die Grünen hier zu einer anderen Positionierung kommen und die Hochschulen in Schleswig-Holstein nicht allein lassen.

Welche eigenen Akzente will die CDU im kommenden Jahr setzen?

Unser Ziel sollte sein, die gleichwertigen Lebensverhältnisse im Land sicherzustellen. Ländliche Räume dürfen nicht abgehängt werden. Unter diesem Leitthema gibt es eine Menge, mit dem wir als Union punkten können: im gesamten Bereich Energie zum Beispiel mit ihrem erheblichen Wertschöpfungspotenzial. Ich denke da an die Ansiedlung eines weiteren Instituts mit fast 100 Wissenschaftlern in Geesthacht, das sich mit der Antriebstechnik auf den Meeren auseinandersetzt. Wir bewerben uns mit einer Batteriezellenforschungsfabrik in Itzehoe. Wir entwickeln Reallabore und werden Regionalpläne zum Thema Windkraft beschließen. Wir bringen unsere Landesentwicklung neu auf den Weg und geben den Kommunen im ländlichen Raum deutlich mehr Entwicklungsperspektiven. Und wir richten unseren Blick auf unsere Landwirtschaft, die in keiner einfachen Lage ist.

Die SPD hatte es 2019 schwer. Ralf Stegner hat erst seinen Chefposten bei der Landespartei verloren, dann den Vizeposten in der Bundespartei.

Ich habe mit ihm auf Bundesebene in den vergangenen Jahren oft an einem Strang gezogen, wenn es um unsere Landesinteressen ging. Aber meine Wertschätzung hat Ralf Stegner innerhalb der SPD nicht geholfen.

Wie bewerten Sie die Lage der deutschen Sozialdemokratie?

Die Partei ist auf Bundes-, aber auch auf Landesebene in einer schwierigen Situation. Vieles daran ist hausgemacht. Es gab etliche Diskussionen über das eigene Profil und neues Personal. Wenn die SPD nicht lernt, wieder mit Selbstbewusstsein über eigene Erfolge zu sprechen, dann kommt sie auch nicht wieder auf die Erfolgsspur.

Wäre das nötig?

Das wäre definitiv nötig. Es gibt immer noch eine Menge Themen, die Antworten einer sozialdemokratischen Partei bedürfen. Aber die SPD findet offenkundig nicht die Kraft zu einem selbstbewussten Auftreten. Das sehe ich mit großem Bedauern.

Müssen wir uns in Schleswig-Holstein schon jetzt auf einen friedlichen Wahlkampf einstellen?

Friedlich hört sich so langweilig an. Ich glaube schon, dass wir einen spannenden Wahlkampf bekommen.

Besonders spannende Themen sind aber derzeit nicht absehbar.

Weil wir einfach gut regieren und ordentliche Leistungen liefern.

