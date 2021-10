Schleswig-Holstein: Darum hält der Camping-Boom an

Kiel/Schwedeneck

Kaum eine Spur von Endspurt auf den Campingplätzen in Schleswig-Holstein – kurz vor Abschluss der Saison herrscht vielerorts sogar noch Sommerstimmung. Sowohl Gäste als auch Betreiber sind beseelt von einer Saison, wie sie noch nie dagewesen war. Alles deutet darauf hin, dass der Boom auch in den kommenden Jahren anhält.

Der Herbst soll noch längst nicht Einzug halten, nirgendwo wird das klarer als auf der Parzelle von Silvia und Michael Bigalke auf dem Campingplatz Grönwohld in Schwedeneck. Das Dauercamper-Paar aus Horst bei Elmshorn plantscht mit Nachbarin Angelika Hey aus Hamburg im 37 Grad warmen Wasser, alle drei haben Cocktails in der Hand.

Etliche Neu-Camper in Schleswig-Holstein

Für das Wochenende haben sie sich tatsächlich einen Miet-Pool auf einem zweiachsigen Anhänger besorgt und genießen darin ausgiebig die Oktobersonne. „Das gönnen wir uns zum Abschluss der Saison“, erklärt Michael Bigalke (51) ausgelassen. Frotzelnd fragt das Trio alle Bekannten, die an der Szenerie vorbeikommen, ob die denn ihre Badesachen dabei hätten.

Zwar steigt niemand zu dem Trio in die Riesen-Badewanne, aber schmunzeln müssen alle. Auf dem 600-Parzellen-Platz direkt an der Ostsee ist noch viel los, längst nicht nur Dauercamper sind vor Ort. Sören Römer aus Kiel etwa ist mit dem Wohnmobil allein unterwegs, genießt ein spätes Frühstück unter dem Vordach.

Er ist einer von etlichen Neu-Campern dieser Saison. „Ich hatte die Gelegenheit, mir ein Fahrzeug zu leihen, deshalb probiere ich das jetzt aus. Viele schwärmen ja davon“, so der 40-Jährige. Es lohnt sich: „Das ist sofort wie Urlaub, man braucht keine Zeit, um erst einmal abzuschalten.“

Auf dem Schwedenecker Platz habe er eine Freundin besucht, die ebenfalls mit dem „Womo“ unterwegs ist. Möglicherweise führe es ihn noch nach Dänemark und Niedersachsen, um erneut Camper-Freunde zu treffen. Und wenn die dann schon weitergefahren sind – kein Problem. „Man lernt schnell Leute kennen“, beschreibt Römer das, was für viele diese Art des Urlaubs ausmacht.

Dauercamper machen Wohnwagen allmählich winterfest

Auch André Harbst und Maike Klinker schätzen das Kommunikative am Camping. „Man kommt selbst mit Fremden leicht ins Gespräch“, sagt Klinker. Das Paar aus Gnutz bei Nortorf ist dabei, die dauerhaft genutzte Parzelle mit Wohnwagen und Vorzelt winterfest zu machen. „Wir haben die sieben Monate seit April voll ausgenutzt, waren so oft es ging hier“, so Harbst.

Es sei eine herrliche Saison gewesen, trotz des Andrangs war es ihnen zufolge sogar ruhiger als im Jahr zuvor. Das Paar muss es wissen, denn seine Parzelle liegt direkt an der Zufahrt zur großen Zeltwiese, wo immer ein reges Kommen und Gehen herrscht. Das stört die beiden aber nicht.

Ihr Grönwohlder Dauer-Platz ist für die Koselleks aus Kiel sogar zum Zufluchtsort geworden. „Wir waren nie so lange am Stück hier wie in diesem Jahr. Das ist unsere Rettung, denn in der Stadt springt einen ja wegen Corona immer noch viel Misstrauen und Angst an“, sagt Anna Bergmann-Kosellek (79). Die Künstlerin hat deshalb so wenig Zeit wie möglich in Kiel verbracht.

„Ich war zum ersten Mal durchgehend hier“, sagt Werner Kosellek (75) mit einem schelmischen Seitenblick auf seine Frau. Denn der Wassersportler, der unter Surfern als Pionier des Hydrofoils bekannt ist, weiß, dass das nicht möglich gewesen wäre, wenn sie nicht seine Besorgungen erledigt hätte.

Umsatzplus beim Camping von rund 20 Prozent

So entspannt wie die beiden kann auch Campingplatz-Geschäftsführer Michael Kreuzer sein. Der Boom beschert ihm ein Umsatzplus von 20 Prozent, schätzt Kreuzer, im Vorjahr war das auch schon so. „Der kurzfristige Reiseverkehr hat deutlich zugenommen, vor allem an den Wochenenden“, sagt er.

Seine Berufskollegen in der Region ziehen ebenfalls eine überwiegend positive Bilanz. „Wir sind erschöpft, aber zufrieden“, sagt Bärbel Rohde vom Campingplatz Möltenort in Heikendorf. „Die Anfragen sind immens, es sind viel mehr Fahrzeuge unterwegs als sonst.“

Joachim Morgenthaler, Pächter des städtischen Platzes Kiel-Falckenstein, bringt es auf den Punkt: „Das war eine hervorragende Saison, wir haben nie eine bessere erlebt.“ Wenn der Boom anhalte, werde es auch 2022 wieder eng. Bereits jetzt gebe es Reservierungswünsche.

Knappe Stellplatz-Kapazitäten in Schleswig-Holstein „ein Riesenproblem“

Die Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein (TASH) blickt mit Spannung auf die kommende Saison. „Ob alle Neugäste auch weiterhin nach Schleswig-Holstein reisen werden, können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehen. Einen Teil wird es sicherlich wieder in andere Destinationen ziehen, zum Beispiel ins europäische Ausland. Ein weiterer Teil wird, so hoffen wir, dem echten Norden erhalten bleiben“, so Sprecher Philipp Queiser.

Die Praktiker glauben fest daran. „Viele, die sonst wegfliegen, haben sich während der Pandemie ein Wohnmobil gekauft“, sagt Bärbel Rohde. Sie ist sich sicher, dass diese Camper wiederkommen. „Der Trend ist stabil“, bestätigt Michael Kreuzer. Er warnt bereits: „Es ist ein Riesenproblem, dass die Kapazitäten in Schleswig-Holstein für die große Nachfrage zu knapp sind.“ Sie müssten dringend erweitert werden.