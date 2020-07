Kiel

„Die Ohrenquallen etwa sind sehr groß und waren im Juni schon geschlechtsreif", sagt Dr. Cornelia Jaspers, die als Biologische Ozeanographin am Geomar Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung in Kiel und an der Technischen Universität von Dänemark in Kopenhagen forscht.

Die Quallenexpertin hat dafür auch eine Erklärung: sehr warmes Wasser. Das gute Wetter in diesem Frühjahr, über das sich während des Corona-Lockdowns viele gefreut haben, macht sich auch im Ozean bemerkbar. „Bereits im Juni waren einige Bereiche der westlichen Ostsee schon bei über 20 Grad Wassertemperatur.“ Auch im Winter sei das Wasser nicht so kalt gewesen wie sonst. Im 40-Jahre-Schnitt liege die Wassertemperatur in der Kieler Bucht in dieser Jahreszeit sonst bei zwei bis drei Grad, nun waren es über fünf Grad.

Viele Quallen : Wasseraustausch zwischen Nord- und Ostsee ein weiterer Grund

Ein weiterer Faktor für die Quallen-Flut ist laut Jaspers der intensive Wasseraustausch zwischen Nord- und Ostsee von Mitte Januar bis Ende März. Denn es werden einige Tiere, die sich hier ansonsten nicht vermehren, mit der Strömung in die Ostsee getrieben. Da sie sich passiv fortbewegen, landen sie dort an, wo das Meer sie hinträgt. „So kann es vorkommen, dass Quallen in kleinen Buchten, in denen es nur wenig Wasseraustausch gibt, verbleiben.“

Immerhin sind laut Jaspers bislang noch nicht so viele Gelbe Haarquallen – besser bekannt als Feuerquallen – in der Kieler Bucht und der westlichen Ostsee. Während eine Begegnung mit einer Ohrenqualle in erster Linie unangenehm ist, kann es für Menschen bei der Feuerqualle schmerzhaft werden. Das Berühren der feinen Tentakel löst Nesselzellen aus. Das in ihnen enthaltene Gift der Feuerquallen führt zu allergischen Reaktionen der Haut. Abgerissene Tentakel der Tiere können zudem mit noch aktiven Nesselzellen im Wasser treiben.

Feuerquallen-Alarm herrschte zuletzt 2018 in der Ostsee

In der Lübecker Bucht herrschte deswegen zuletzt 2018 Quallen-Alarm,Hunderte Badegäste klagten über Beschwerden. Auch 2014 wurde der Förde-Triathlon in Kiel durch massenhaftes Auftreten der Gelben Haarqualle gestört. „Wir konnten zeigen, dass es zu dem Zeitpunkt einen besonders salzreichen Wassereinstrom von Norden in die Ostsee gab“, erklärt Jaspers.

Die Feuerqualle benötige salzhaltigeres Wasser als das in der südwestlichen Ostsee, um sich gut entwickeln zu können. Große Exemplare würden bei Nordwest-Wind über das Kattegat in die Ostsee getrieben.

Invasive Quallenarten können zum Problem werden

Neben den heimischen Quallenarten geht es dieses Jahr auch den invasive Arten gut, die Jaspers erforscht. Dabei handelt es sich um Tiere, die nicht ursprünglich in Nord- und Ostsee vorkommen. Das bereitet der Expertin Sorge, da sie Einfluss auf das heimische Ökosystem nehmen. Die Tiere, die sie besonders im Blick hat, sind zum einen Blackfordia virginica, die vor vier Jahren erstmals im Nord-Ostsee-Kanal gesichtet wurde. „Dort hält sie sich auch noch überwiegend auf. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie sich in der Ostsee ansiedelt, erste Tiere wurden bereits in der Kieler Förde gefunden.“

Zum anderen ist es die Meerwalnuss, die trotz ihrer rund zehn Zentimeter Größe einen beachtlichen Appetit hat. „Sie ist wie ein Staubsauger der Meere“, so Jaspers. Das kleine Tier könne bis zu 450 Liter Wasser pro Tag filtern und dabei 80 bis 90 Prozent der darin enthaltenen Kleinstorganismen aufnehmen. Nahrung, die auch von Fischarten wie Heringen gefressen werde. „ Quallen gelten zudem als tote Energie, wie etwa ein Burger für Menschen“, sagt Jaspers. Ob sie von Fischen gefressen werden, werde gerade untersucht.

Zur Nahrungskonkurrenz komme ein weiteres Problem: Quallen können auch Fischeier und -larven fressen. So könne zum Beispiel der Neuankömmling im Nord-Ostsee-Kanal auf zweierlei Weise problematisch für die heimische Fischpopulation werden.

Erste Hilfe: Was ist nach einem Feuerquallen-Kontakt zu tun? Bei Verletzungen durch den Kontakt mit Feuerquallen gibt es Erste-Hilfe-Maßnahmen, mit denen die durch die Berührung ausgelösten Hautveränderungen, die denen von Verbrennungen gleichen, behandelt werden können. Die DLRG Schleswig-Holstein hat dazu verschiedene Tipps. Die Quallen oder eventuell auf der Haut verbliebene Nesselfäden des Tieres sollten entfernt werden. Die betroffenen Hautstellen können mit Rasierschaum oder Sand abgeschabt oder mit Meerwasser oder Essig gespült werden. Wichtig ist, dass weder Süßwasser noch alkoholische Flüssigkeiten verwendet werden, denn diese können laut DLRG zum Platzen der gifthaltigen Kapseln an den Nesselfäden führen und so die Wirkung des Gifts noch verschlimmern. Nach der ersten Versorgung sollten die betroffenen Hautstellen keimarm bedeckt und die Vitalfunktionen des Verletzten kontrolliert werden. Es kann durch den Kontakt mit den Quallen zu starken allergischen Reaktionen kommen. In dem Fall sollte man die Rettungsschwimmer am Strand kontaktieren und einen Notruf absetzen.

So vermehren sich Quallen: Von der Larve zum Polypen Quallen vermehren sich über mehrere Stadien: Aus befruchteten Eiern entwickeln sich Larven, die zunächst im Wasser treiben. An geeigneten Stellen, wie Felsen oder auch dem unter Wasser liegenden Teile einer Windkraftanlage, setzen sie sich fest und werden zu Polypen. „Die kann man sich vorstellen wie einen kleinen Leuchtturm mit Fangarmen“, sagt Quallenexpertin Cornelia Jaspers. Der Polyp kann einen Teil von sich abschnüren, bei diesem handelt es sich um eine Babyqualle, die dann im Wasser davontreibt.

