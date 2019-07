In einem Jahr läuft das Kitageld aus. Ab August 2020 soll ein landesweiter Deckel für Elternbeiträge gelten. Die Ganztagsbetreuung eines Kindes unter drei Jahren soll dann maximal 288 Euro und die eines älteren Kindes in einer Kita höchstens 233 Euro im Monat kosten. So lange hat jedes Kind in öffentlich geförderter Betreuung bis zum dritten Geburtstag Anspruch auf bis zu 100 Euro Kitageld. Insgesamt wurden nach der letzten Statistik von März 2018 in Schleswig-Holstein 25648 Unter-Dreijährige betreut. Das sind 33,7 Prozent aller Kinder in dieser Altersgruppe – so viele wie in keinem anderen westdeutschen Flächenland.