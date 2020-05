Diäten sollen um 2,5 Prozent steigen

Kiel

Die Entschädigung für die 73 Abgeordneten im Kieler Landtag würde von 8661 auf 8877 Euro steigen. Grundlage für die 2,5-prozentige Erhöhung ist Paragraf 28 des Landes-Abgeordnetengesetzes: Als Grundlage dient stets eine Mitteilung des Statistischen Amtes für Hamburg und Schleswig-Holstein über Zahlen vom Vorjahr.

Der amtliche Index bezieht sich auf die durchschnittlichen Brutto-Monatsverdienste der vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer (inklusive der Beamten) im produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich in Schleswig-Holstein. Zuletzt hatten sich die Normallöhne in Schleswig-Holstein 2019 im Vergleich zu 2018 um 2,5 Prozent erhöht.

Parlament will am Donnerstag entscheiden

Im Landtag spricht man denn auch lieber von einer Anpassung der Abgeordnetenbezüge, die sich mit einem halben Jahr Verzögerung an den realen Verhältnissen im Land orientieren. Am Donnerstag will das Parlament im Rahmen des Nachtragshaushaltes über den Punkt entscheiden.

Fraktionsvertreter bezeichneten das System als sinnvoll und transparent. „Man muss davon ausgehen, dass die allgemeine Einkommensentwicklung in diesem Jahr deutlich negativer ausfallen wird als 2019, so dass sich auch die Wirtschaftskrise in der weiteren Diätenentwicklung widerspiegeln wird“, sagte Oliver Kumbartzky ( FDP). Seine Fraktion habe mit Blick auf die Corona-Krise besprochen, „dass die Abgeordneten die Differenz für gemeinnützige Zwecke spenden wollen“.

Bundestag : Verzicht auf Diätenerhöhung zeichnet sich ab

Im Bundestag zeichnet sich allerdings aktuell eine Mehrheit für einen Verzicht auf eine Diätenerhöhung ab. Dort geht es um 2,6 Prozent. Da viele Menschen in Deutschland wegen der Corona-Krise seit Wochen wegen Kurzarbeit oder Jobverlust erhebliche Einkommensverluste hinnehmen müssten, erscheine eine turnusgemäße Diätenanpassung als nicht sinnvoll.

Entsprechend äußerten sich sowohl Vertreter von CDU als auch SPD. Mehr Geld für Politiker wäre „kein gutes Zeichen“, sagte zum Beispiel Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus. „Wir Politiker können nicht weitermachen wie bisher.“

