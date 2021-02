Kiel

Ein bisschen naturverrückt muss man wohl sein, wenn man ganz Norddeutschland abreist auf der Suche nach den 100 ungewöhnlichsten, spektakulärsten und einzigartigsten Bäumen. Botaniker Hans-Helmut Poppendieck (72) und Naturphilosoph Helmut Schreier (80) kennen sich noch aus ihrem aktiven Berufsleben und haben genau das getan.

Mit Rucksack, Pausenstulle und dickem Block machten sie sich auf und erkundeten den Norden. Sie fuhren auf dem „Amazonas des Nordens“ bei Lübeck, stiefelten durch den „Gespensterwald“ in Schwedeneck und statteten Loki Schmidts Urwald einen Besuch ab. Herausgekommen ist ein Buch mit dem Titel „Baumland“, das ein philosophisch-geschichtliches Wunderwerk geworden ist.

Anzeige

„Ein Baum ist eine Einladung, sich mit der geheimnisvollen Natur einzulassen“

Wenn man die beiden Autoren über Bäume reden hört, möchte man am liebsten sofort losziehen in die Natur. „Ein Baum ist wie eine Einladung, sich mit der geheimnisvollen Natur einzulassen“, sagt Helmut Schreier. „Wir Menschen haben alle eine Sehnsucht nach Natur.“

Doch die moderne Zivilisation habe für eine Entfremdung gesorgt. Mit ihrem Buch wollen die beiden nun Abhilfe schaffen und die Liebe zur Natur erneut entfachen.

Die schönsten Baum-Exemplare im Norden

Um die schönsten Baum-Exemplare zu finden, machten sie unzählige Exkursionen. Mal allein, mal zu zweit. Immer mit ganz viel Neugier im Gepäck. Dabei hat es Helmut Schreier eine Baumart besonders angetan: die Eibe. Für ihn sind diese Bäume „unheimliche, faszinierende Wesen“.

Im Hundertjährigen Krieg (1337-1453), so erzählt er, schafften es englische Langbogenschützen nur mittels Eibenbögen, den Kampf für sich zu entscheiden. Sogar Ritterrüstungen konnten sie dank der unglaublichen Spannkraft durchschießen. Er erzählt vom Gift der Eiben, das irgendwann einmal Krebs besiegen könnte.

Wenig später ist er auch schon bei der Geschichte von Tristan und Isolde. „Aus ihren Gräbern wuchsen der Erzählung nach zwei kleine Eiben, die sich später zu einem unentwirrbaren Organismus eines einzigen Baumes verbanden.“ Zwei Stämme, so eng umschlungen wie zwei Verliebte.

In Flintbek steht der älteste Baum von Schleswig-Holstein

In Flintbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) wächst für ihn die schönste Eibe auf dem dortigen Kirchhof. Ein weiblicher Baum mit einem mächtigen Stamm. „Die alte Eibe soll schon in der Urkunde zum Bau der Kirche im 13. Jahrhundert erwähnt worden sein“, sagt Helmut Schreier. „Wahrscheinlich war sie damals schon ein ausgewachsener Baum.“

Der „Amazonas des Nordens“

Auch die „Gespensterwälder“ in Schwedeneck (Kreis Rendsburg-Eckernförde), in Meierwik bei Glücksburg und in der Geltinger Birk seien faszinierend. Hier stehen gewundene Buchenstämme dicht an dicht wie schweigende Gespenster. Beeindruckend sei der „Amazonas des Nordens“, mit dem die Wakenitz bezeichnet wird. Hier wächst ein erstaunlich uriger Erlenbruchwald.

Jedes Mal, so erzählen die beiden Autoren, wenn sie sich einem Baum zuwenden, öffnet sich ein Reichtum an Geschichten. So wie bei der Gurlitt-Eiche bei Stöfs an der Hohwachter Bucht. „Louis Gurlitt war einer der berühmtesten und produktivsten Landschaftsmaler des 19. Jahrhunderts“, erzählt Hans-Helmut Poppendieck.

Über die Autoren Hans-Helmut Poppendieck ist Botaniker und arbeitete jahrzehntelang als Kustos am Botanischen Garten und am Herbarium in Hamburg. An der Hamburger Uni lehrte er Botanik. Er ist Erster Vorsitzender des Botanischen Vereins zu Hamburg und der Stiftung Internationaler Gärtneraustausch. Helmut Schreier war Professor für Erziehungswissenschaften mit dem Schwerpunkt Umweltbildung. Er war Gastdozent an mehreren amerikanischen Universitäten und arbeitete mit an Umweltbildungs-Projekten in Afrika und Asien.

1861 malte er dort den mächtigen Baum. Das Gemälde zählt heute zu den Kostbarkeiten des Altonaer Museums. Vor Ort allerdings kommt der Botaniker bei seiner Expedition nicht weit. Erst durch ein Gespräch mit Gutsbesitzer Franz Graf zu Waldersee findet er den richtigen Weg und den richtigen Baum. Er muss durch fetten Lehm stapfen, sich unter einem Weidezaun hindurchwinden, dann ist er da.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Die abgestorbenen Äste, die auf dem Bild zu sehen waren, gibt es nicht mehr“, erzählt er. „Der Baum hat eine völlig bereinigte, neue Krone gebildet. Es zeigt wunderbar, wie sich Eichen selbst reparieren können.“

Im Urwald von Loki Schmidt

Ganz begeistert ist Poppendieck auch von Loki Schmidts Urwald am Brahmsee. Vor etwas mehr als 40 Jahren kaufte die Frau von Alt-Bundeskanzler Helmut Schmidt direkt hinter ihrem Ferienhaus einen Acker und überließ ihn der Natur. „20 Jahre später sah es genau wie in der Taiga aus“, sagt der Botaniker schmunzelnd.

Er war eng mit Loki Schmidt befreundet, konnte die Fläche am Brahmsee über Jahre beobachten. Oft diskutierten die beiden über die Einflussnahme des Menschen auf die Natur, darüber, was schützenswert ist und was nicht.

Zur Galerie Fotostrecke: Die Sehnsucht nach Natur

„Der Acker war damals für Loki ein Experiment“, sagt er. „Das Motiv war rein wissenschaftliche Neugier. Heute ist es ein Ort zum Träumen, der mich in einen Zustand von Frieden und Stille versetzt.“

Bereits 2004 haben die beiden Autoren ein erstes Buch über die bedeutendsten Bäume in Norddeutschland herausgebracht. Nun haben sie alle Orte nochmals erwandert und waren erstaunt, wie viel sich doch über die Jahre verändert hat.

Die Fotos machte Christian Kaiser aus Hamburg

„Viele Kapitel sind neu dazugekommen“, erzählen sie. Genauso wie farbige Bilder, die vom Hamburger Fotografen Christian Kaiser stammen. Auf einer Karte sind die 100 Baumorte in Norddeutschland (Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern) verzeichnet, die dazugehörigen GPS-Daten stehen im Anhang.

Hans-Helmut Poppendieck, Helmut Schreier, „Baumland - Was Bäume erzählen“, mit einer Karte zu 100 Baumorten in Norddeutschland, 24 Euro, KJM-Verlag, ISBN 978-3-96194-095-0