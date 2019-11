Geschäftsordnung, Gegenreden, Abstimmungen und Mehrheiten: Ganz nach dem Prinzip der „Erwachsenen“ stritten am Wochenende junge Leute im schleswig-holsteinischen Landeshaus in Kiel um große Politikfragen. So nahmen 90 Jugendliche an der 33. Auflage von „Jugend im Landtag“ teil. Die Nachwuchspolitiker bewegten dabei ganz eigene Themen.