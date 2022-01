Kiel

Die Corona-Inzidenzwerte in Schleswig-Holstein haben die 1000er-Marke überschritten. Zugleich sinkt aber ihre Bedeutung: Zu unzuverlässig und veraltet sind die Zahlen, die täglich bekannt gegeben werden. „Wirklich korrekte Inzidenzwerte sind aktuell schwer zu erfassen“, bestätigt Prof. Helmut Fickenscher, Kieler Virologe und zugleich Chef der Landesmeldestelle, die die täglichen Fallzahlen im Land sammelt und ans Robert-Koch-Institut (RKI) weiterleitet. Richtig unübersichtlich könnte es werden, wenn demnächst auch jeder positive Schnelltest mitgezählt werden soll. „Die Unmassen der Schnelltests richtig zuzuordnen halte ich für unrealistisch“, sagt Fickenscher.

Da die Kapazitäten für PCR-Tests – dem Goldstandard beim Nachweis von Coronaviren – knapp werden, sollen demnächst auch zwei positive Schnelltests als Beleg für eine Infektion ausreichen. Aber schon jetzt kommen die Gesundheitsämter nicht mehr gegen die Flut von Daten an, die sie Tag für Tag verarbeiten sollen.

Wie eine umfangreiche landesweite Recherche dieser Zeitung zeigt, gibt es reichlich Hindernisse auf dem Weg zu einer schnellen, geordneten Datenübermittlung. Labormeldungen, die per Fax verschickt werden, Patientendaten, die per Hand abgetippt werden müssen, Datenschutz-Restriktionen – all das führt zu langen, komplizierten Meldewegen und einer Datenlage, die höchstens Näherungswerte liefert.

Gesundheitsämter in Schleswig-Holstein: Einige Labormeldungen kommen per Fax an

Knackpunkt ist die mangelnde Digitalisierung im Gesundheitswesen. Auch die Pandemie hat daran kaum etwas geändert. „In den letzten zwei Jahren gab es zwar einige gute Entwicklungen, insgesamt hat sich aber nicht sonderlich viel getan“, sagt etwa Dr. Stephan Ott, Leiter des Fachbereichs Gesundheit im Kreis Rendsburg-Eckernförde.

Noch immer erhalten 14 der 15 Gesundheitsämter im Land einen Teil der Daten zu Corona-Fällen per Fax – je nach Kreis sind es bis zu 30 Prozent. Dabei sind die deutschen Labore seit Anfang 2021 dazu verpflichtet, positive Tests digital zu melden. Daran halten sich trotz drohender hoher Geldstrafen aber nicht alle, wie beispielsweise das Gesundheitsamt des Kreises Plön bestätigt.

Stephan Ott: RKI sollte Corona-Zahlen direkt von Laboren verwenden

In Kombination mit der Omikron-Welle führt all dies dazu, dass die Gesundheitsämter der Kreise Stormarn, Steinburg und Neumünster die Corona-Zahlen derzeit nicht tagesaktuell melden können. Sechs weitere Gesundheitsämter geben an, dass es bei den Meldungen zwischenzeitlich zu Verzögerungen gekommen war. „Dadurch sind und waren die gemeldeten Inzidenzen teilweise zu niedrig“, so Ott.

Er sieht insgesamt beim Meldewesen der Corona-Zahlen in Deutschland Verbesserungsbedarf. So sollte das RKI für die Ermittlung der Inzidenzen direkt auf die Daten der Labore zugreifen und nicht auf die Meldung der Gesundheitsämter warten. „Das wäre der deutlich sinnvollere Weg“, so Ott.