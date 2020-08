Kiel

Schleswig-Holsteins Bildungsministerium will die Digitalisierung an den Schulen beschleunigen. Damit die Fördermittel schneller fließen können, gibt es nach einer Mitteilung vom Mittwoch zehn zusätzliche Stellen für die Ausweitung der Medienberatung am Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen. Eine Million Euro bekomme der IT-Verbund der Kommunen, der die Schulträger in Ausstattungsfragen berät. Auch die Antragstellung soll erleichtert werden.

„Wir sind darauf vorbereitet, dass Lernen in der Distanz auch im neuen Schuljahr ein wichtiger Teil schulischen Lebens sein kann“, sagte Bildungsministerin Karin Prien ( CDU). Ihr Haus habe in den vergangenen Wochen mit Hochdruck daran gearbeitet, die einzelnen Vorhaben zur Verbesserung der Ausstattung schneller auf den Weg zu bringen.

Viele Schulen haben schon Anschluss zum schnellen Internet

Die Landesregierung hat 15 Millionen Euro für die Förderung des digitalen Lernens an Schulen zur Verfügung gestellt. Die Gelder fließen unter anderem in ein Sofortausstattungsprogramm und in Lernplattformen. Zudem werden Einsatzmöglichkeiten der künstlichen Intelligenz geprüft und entwickelt. Anschluss an das schnelle Internet haben bisher 775 von 951 Schulstandorten. Der Rest soll möglichst im nächsten Jahr folgen.

Aus dem „Digitalpakt Schule 2019 bis 2024“ mit dem Bund erhält Schleswig-Holstein insgesamt rund 170 Millionen Euro. Daraus können noch bis Ende 2022 Mittel beantragt werden. Über ein zusätzliches Sofortausstattungsprogramm als Konsequenz aus der Corona-Pandemie stehen für Leihlaptops für Schüler im Norden 18,7 Millionen Euro aus Bundes- und Landesmitteln zur Verfügung.

Mit Stand 12. August haben laut Ministerium 171 Schulträger Anträge eingereicht, von denen 136 bereits beschieden wurden. Insgesamt seien Mittel in Höhe von 11,2 Millionen Euro bewilligt worden und damit etwa 60 Prozent der gesamten Mittel aus dem Programm. Ausgezahlt wurden bisher 9,4 Millionen Euro.

