Viele Arztpraxen ohne Netzanschluss

Kiel

Trotz einer im Sommer abgelaufenen Frist ist noch immer rund ein Viertel der deutschen Arztpraxen nicht an das Datennetz des Gesundheitswesens angeschlossen, das Basis für die elektronische Gesundheitskarte und andere geplante Anwendungen ist. Das geht aus einer Antwort des Gesundheitsministeriums auf eine parlamentarische Anfrage der FDP hervor.

Ärzte nehmen Honorarkürzung in Kauf

Danach waren im September erst in 110000 der insgesamt 150000 Arzt- und Zahnarztpraxen die zur Netzanbindung nötigen Geräte installiert. Die gesetzliche Frist zur Installation der sogenannten Konnektoren lief am 30. Juni ab. Ärzte, die nicht angeschlossen sind, nehmen eine pauschale Honorarkürzung von einem Prozent in Kauf.

Warum ist die Zahl nicht angeschlossener Praxen dennoch so hoch? „In einzelnen Fällen mag dies eine grundsätzliche Verweigerung darstellen, in anderen Fällen mag es Sicherheitsbedenken geben“, sagt Delf Kröger von der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH). Die Vereinigung ist die Vermittlungsstelle für die Patientendaten zwischen Arztpraxen und Krankenkassen.

Veraltete Technik sorgt für Probleme

Thomas Maurer, Vorsitzender des Hausärzteverbands Schleswig-Holstein, formuliert die aus seiner Sicht bestehenden Probleme deutlich: „Die Technik, die man uns jetzt aufdrückt, ist längst veraltet.“ Für einen sicheren Datenaustausch gäbe es heute sehr viel günstigere und elegantere Möglichkeiten. Daher könne er Kolleginnen und Kollegen, die sich gegen das System wehren, gut verstehen. Denn ein sicheres Datennetz ist Grundlage für die in der gesetzlichen Krankenversicherung geplante Digitalisierung. Der Zugriff erfolgt über die elektronische Gesundheitskarte.

Dass rund ein Viertel der Praxen bislang nicht angeschlossen seien, liege jedoch vor allem an technischen Engpässen: „Die Politik hat etwas verordnet und Termine gesetzt, die die Technik nicht einhalten konnte.“ Die Praxis des Allgemeinmediziners Maurer in Leck ( Kreis Nordfriesland) ist an das System angebunden. Begeistert ist der Arzt nicht, doch immerhin: „Es läuft.“

Netzinfrastruktur verzögert Anschluss weiterer Praxen

Andere Ärzte bemängeln zudem, dass die Konnektoren bereits nach fünf Jahren wieder ausgewechselt werden müssen, weil das fest integrierte Sicherheitszertifikat ausläuft und das Gerät damit unbrauchbar wird. „Ein Notebook oder Tablet muss doch etwa nach der gleichen Zeit ersetzt werden“, hält Doris Scharrel, zweite Vorsitzende des Berufsverbandes der Frauenärzte, dagegen. Sie habe keine Probleme bei der Nutzung ausgemacht.

Scharrel gehörte mit ihrer Praxis in Kronshagen bundesweit zu den ersten 20 Nutzern, die Ende 2016 die Technologie eingeführt haben. Sie hat eine einfache Erklärung für die Statistik: „Zunächst ist ja überhaupt die Netzinfrastruktur für eine schnelle und sichere Übermittlung der Daten nötig. In einigen Orten in Mecklenburg-Vorpommern könnte es schon daran scheitern.“

Schleswig-Holstein deutlich über dem Bundesschnitt

In Schleswig-Holstein liegt die Anschlussquote im Übrigen deutlich höher als im bundesweiten Durchschnitt. Hier hatten laut KVSH bereits Ende Juni dieses Jahres rund 88 Prozent aller Praxen einen entsprechenden Anschluss an die Telematik-Infrastruktur oder diesen bereits verbindlich beauftragt.