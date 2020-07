Kiel/Neumünster/Lübeck

Das bestätigte jetzt das Justizministerium gegenüber KN-online. Bei den Vorkommnissen an der JVA Neumünster konnten aber schlimmere Folgen verhindert werden. Szenekennern zufolge droht aus der Luft eine ernste Gefahr für die Gefängnisse.

"Die Entdeckung der beiden Drohnenanflüge zeigt die Aufmerksamkeit des Justizvollzuges", sagt Landesjustizminister Claus Christian Claussen ( CDU). Aber auch er weist die Brisanz der modernen Flugobjekte nicht zurück: "Wir werden die organisatorischen und baulichen Maßnahmen der Anstalten stetig verbessern, um derartige Übergabeversuche auch zukünftig zu verhindern."

Einige Drogen und Handys gelangten in die Zelle

Nach Informationen von KN-online waren es Drogen, aber auch Mobiltelefone, Ladekabel und Sim-Karten, die in Neumünster offenbar bis in den Haftraum gelangt waren – und schließlich bei einer Durchsuchung entdeckt wurden. Von "Handys und Drogen in geringer Menge", spricht auch das Justizministerium. "Die Weitergabe von Gegenständen ist jeweils durch die rechtzeitige Entdeckung vereitelt worden", so ein Sprecher.

Offenbar waren die zwei Anflüge in Neumünster die einzigen bisher im Jahr 2020. Doch sie waren nicht die ersten: "In den Jahren 2018 und 2019 wurden insgesamt zwei Drohnenüberflüge beobachtet", so der Ministeriumssprecher. "Hierbei handelte es sich nachweislich um Irrflüge von Privatpersonen." Es gilt als sicher, dass keine Gegenstände befördert wurden. Für 2017 liegen dem Ministerium keine weiteren Zahlen vor. Auch aus Hamburg und anderen Bundesländern sind jedoch schon Fälle bekannt geworden.

Auch Waffenlieferungen seien denkbar

In Justizkreisen wird gleich über mehrere Gefahren diskutiert, die durch Drohnenflüge an Gefängnisse entstehen können. Der genannte Drogen- oder Handyschmuggel kann nicht nur im Bezug auf den Häftling, sondern auch den Strafvollzug insgesamt in der JVA zum Problem werden: So könnte im Gefängnis gedealt oder per Handy illegale Absprachen getroffen werden.

Noch dramatischer mutet an, dass mit handelsüblichen Drohnen mehrere Kilogramm schwere Lasten befördert werden können. Damit sind auch Waffenlieferungen oder das gezielte Befördern, Anbringen oder gar Fernzünden von Sprengsätzen denkbar. Das könnte zu Rache- und Vergeltungsakten sowie zur Flucht von Insassen führen.

Aber auch andere illegale Tätigkeiten wie das Fotografieren und Filmen von Häftlingen oder das Ausspionieren der Infrastruktur in der Haftanstalt wären möglich. "Die aufgeführten Beispiele sind allesamt denkbar und sollten zum Schutz von Bediensteten und Gefangenen als auch zur Verhinderung von Straftaten weiterhin unterbunden werden", heißt es aus dem Ministerium.

Schild vor der JVA Lübeck zeigt Flugverbot

Was also wird dagegen getan? Bundesweit laufen derzeit für Detektions- und Abwehrsysteme laut Ministerium Pilotprojekte. Nicht nur der Begriff mutet ironisch an, sondern auch ein Schild vor dem Gebäude der JVA Lübeck, welches ein Drohnen-Flugverbot anzeigt. Davon werden sich Straftäter wohl kaum abschrecken lassen, selbst wenn sie Folgen zu befürchten hätten. Doch dem Ministerium seien derzeit keine marktreifen Systeme bekannt, die den Flug stören könnten.

Von daher werde derzeit regelmäßig inspiziert, die Kameraüberwachung des Geländes überprüft und baulich gegengesteuert: Bei Sanierungsmaßnahmen erhielten Haftfenster stets Feinvergitterungen. Wie weit das aber beim bekannten Sanierungsstau der schleswig-holsteinischen Gefängnisse reicht, ist umstritten.

