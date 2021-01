Kiel

Rund 220.000 impfberechtigte Bürger erhalten dazu ab dem 28. Januar Post vom Gesundheitsministerium mit einem persönlichen Pin-Code und einer Telefonnummer. Mit dieser zusätzlichen Möglichkeit können sich die Senioren ohne Zeitdruck einen Termin in einem der Impfzentren sichern. Ein entsprechendes Konzept hat Gesundheitsminister Heiner Garg ( FDP) am Donnerstag im Sozialausschuss des Landtags vorgestellt.

Nach Auskunft des Ministeriums soll die Nummer ab dem 1. Februar montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr geschaltet sein und Termine nicht nur für die Folgewoche, sondern auch für einen längeren Zeitraum vergeben. Erster buchbarer Termin soll der 8. Februar sein.

Schleswig-Holstein : Älteste Mitbürger bekommen zuerst Post

Gesundheitsminister Heiner Garg sagt dazu: "Alle impfberechtigten über 80-jährigen Bürger werden wir persönlich anschreiben. Jeder wird sich telefonisch einen Termin geben lassen können. Ohne Stress, ohne Eile. Sollten dann in Zukunft mehr Termine zur Verfügung stehen, werden die Menschen telefonisch kontaktiert und gefragt, ob sie einen früheren Termin haben möchten."

Nach Auskunft des Ministeriums werden die Anschreiben in Tranchen versendet, beginnen mit den ältesten Mitbürgern. Da die Terminvergabe weiterhin auf Basis der verfügbaren Impfstoffdosen erfolge, müssten sie damit rechnen, erst einen Termin für das späte Frühjahr oder den Frühsommer zu bekommen.

Homepage und Hotline bleiben bestehen

Alle anderen Gruppen der höchsten Priorisierung, wie zum Beispiel Mitarbeiter in der Altenpflege, können nach Behördenangaben weiterhin das Internet-Portal unter www.impfen-sh.de oder die bestehenden Hotlines unter 116 117 oder 0800 455 655 0 nutzen. Die nächsten beiden Terminvergaben – jeweils am Dienstag den 19. und 26. Januar ab 8 Uhr – werden noch nur auf diesem Weg erfolgen. Danach sollen sich die Jüngeren möglichst über das Internetportal anmelden.

In bisherigen Verfahren waren in den vergangenen drei Wochen nach Auskunft des Ministeriums bereits 45.000 Impftermine vergeben worden. Sie waren jeweils nach wenigen Minuten ausgebucht. Viele Impfwillige scheiterten an Hotline und Internetseite, gerade ältere, was dem Ministerium viel Kritik einbrachte.