In Deutschland fehlen Fachärzte für Infektiologie - langfristig 1000 bis 1500. Das habe die Corona-Pandemie überdeutlich gezeigt, so das Resümee von drei deutschen Universitätsmedizinern. In Schleswig-Holstein führen aktuell 26 Ärzte die Zusatzbezeichnung Infektiologie - in Kiel vier.