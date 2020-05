Wie lange lässt sich die 14-tägige Corona-Quarantäne für Auslandsrückkehrer in Schleswig-Holstein noch halten? Nach einem Urteil des OVG in Lüneburg rumort es. Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack dringt auf eine Lösung in Berlin. Aber vielleicht fällt die Entscheidung schon vorher in Schleswig.