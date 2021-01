Kiel

Den Kritikern ist dabei klar, dass der Impfstoff sehr begrenzt ist. „Die Bürger kritisieren nicht die zu geringen verfügbaren Impfdosen, sondern das Verteilungsverfahren“, sagt zum Beispiel Horst Göhlich, der selbst aufgrund seines Alters impfberechtigt ist. „Die Bürger wissen zu differenzieren. Sich hinter geringen Impfdosen zu verstecken, funktioniert nicht.“

Dorle Brendel aus Bad Bramstedt, die für sich und ihren 89-jährigen Mann zum dritten Mal vergeblich um einem Impftermin hinterhertelefoniert hat, argumentiert ganz ähnlich: „Begreift man in der Landesregierung nicht, wie belastend dieses Wettrennen für uns alte Menschen ist?“ Zumindest müsse es eine Stelle geben, die für Hilfebedürftige die Anmeldung übernehmen.

Anzeige

Schleswig-Holstein : Blick in andere Bundesländer zeigt Alternativen auf

Volker Iffland aus Kiel schlägt ein Verfahren wie in Rheinland-Pfalz vor: „Mein Schwager (84) hat sich am 6. Januar angemeldet und bekam nach wenigen Tagen die Mitteilung, wann und wo er am Freitag, den 15. Januar, geimpft wird. Warum ist man in Schleswig-Holstein zu so etwas nicht fähig?“

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach.

Auch Klaus Baltzer aus Altenholz findet, dass eine Lösung eigentlich ganz einfach ist: Jeder Anrufer, der mit dem Anruf sein Interesse an einer Impfung bekundet, wird registriert und per E-Mail oder Telefon benachrichtigt, wenn für ihn ein Termin frei ist. „Dann könnte jeder in Ruhe warten und sicher sein, dass er irgendwann an der Reihe ist.“

Krankenkassen können chronisch Kranke benennen

Der Seniorenbeirat Kiel hatte zuletzt das Verfahren von Mecklenburg-Vorpommern ins Spiel gebracht. Dort, so berichtet die stellvertretende Vorsitzende Brigitte König, werden in alphabetischer Reihenfolge alle in der Altersgruppe 80plus angeschrieben. Das läuft über die Melderegister. Außerdem können Krankenkassen und Hausärzte chronisch Kranke benennen. „Bis zum 8. Januar wurden jeweils 2500 Briefe verschickt, seither jede Woche rund 10.000. Sofern genügend Impfstoff zur Verfügung steht, kann die Zahl der Briefe erhöht werden.“ Im Brief selbst gebe es Informationen zur Impfung und eine Telefonnummer, unter der man einen Impftermin vereinbaren kann. Nur wer einen Brief erhalten hat, soll und kann anrufen.

Währenddessen müssen zumindest die Pflegekräfte in den ambulanten Diensten nicht mehr um Impftermine kämpfen. Gesundheitsminister Garg hat angekündigt, dass die mobilen Impfteams demnächst auch zu den ambulanten Pflegediensten zum Impfen kommen.

Impfungen für Bewohner und Beschäftigte

Und für Beschäftigte in den stationären Pflegeheimen gilt künftig: Die Impfteams spritzen nicht nur Bewohner, sondern auch alle Beschäftigten, die dies wünschen. „Wir hoffen, dass das Land und die kassenärztliche Vereinigung bald Näheres mitteilen, damit die Beschäftigten in der ambulanten Pflege möglichst schnell geimpft werden können“, erklärt die Sprecherin des Forums Pflegegesellschaft, Anette Langner.