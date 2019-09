Diese Arten sind akut bedroht

Kiel

Immer mehr Tiere und Pflanzen, die in Schleswig-Holstein ausgestorben waren, kehren in das Land zwischen den Meeren zurück. Neben diesen Arten tauchen jedoch auch immer mehr invasive Arten auf, die Fauna und Flora oftmals gefährden.

Die Rückkehr des Kranichs

„Ich freue mich über jede ehemals heimische Art, die sich in Schleswig-Holstein wieder ansiedelt“, berichtet Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne). Eine besondere Erfolgsgeschichte sei die Rückkehr des in den 70er Jahren fast verschwundenen Kranichs. „Durch intensive Bemühungen engagierter Naturschützer konnten sich diese Bestände stabilisieren und vom Süden aus inzwischen große Teile Schleswig-Holsteins wieder besiedeln.“

Ans Herz gewachsen ist Albrecht auch ein andere „Neubürger“, der Löffler. Der Reiher mit seinem markanten Schnabel brüte seit gut einem Jahrzehnt auf einigen Halligen und Inseln, sei ein echter „Hingucker“ und bereichere das Land deshalb nicht nur ökologisch, sondern auch optisch.

Dem Marder machen ungesicherte Reusen zu schaffen

Auch andere Arten wie der Wolf oder die Kegelrobbe erobern wieder ihren ursprünglichen Lebensraum im Norden. Aus Mecklenburg-Vorpommern wandern Fischotter ein, die einst gejagt und zu Mützen, Kragen und Mänteln verarbeitet wurden. Dem flinken Marder machen allerdings ungesicherte Reusen zu schaffen: Der Fischotter folgt seiner Beute, kann nicht entkommen und ertrinkt. Mit dem Fischotter kam mit dem Seeadler auch der größte Greifvogel Deutschlands wieder nach Schleswig-Holstein zurück.

Starthilfe gaben Naturschützer beim Goldenen Scheckenfalter, einem Schmetterling. Auch bei den Pflanzen gibt es Erfolgsgeschichten. Die Schöne Strandwinde, die in Schleswig-Holstein bereits als ausgestorben galt, blüht hierzulande wieder. Laut Umweltministerium konnten so einige Tiere und Pflanzen in der Roten Liste, der Bilanz des Artenschwundes, heruntergestuft oder sogar herausgenommen werden.

Artenschwund auch in Schleswig-Holstein

Der weltweite Artenschwund macht sich allerdings auch in Schleswig-Holstein bemerkbar. Mit dem kriechenden Sellerie steht eine Pflanze auf der Roten Liste, die nur noch ein einziges natürliches Vorkommen in Schleswig-Holstein hat.

Zudem machen der heimischen Natur invasive Arten zu schaffen. „Sie stellen für den Erhalt der biologischen Vielfalt ein großes Problem dar“, berichtet Albrecht. Dabei gibt es keine „Patentlösung“. Bei jeder Art müsse nach Lösungen gesucht werden, um ihre Bestände zu beseitigen oder aber zumindest besonders sensible Gebiete zu schützen. Manche Arten kommen wie die Strandwolfsmilch friedlich daher und verbreiten, so das Ministerium, „ein Mittelmeerflair im Wattenmeer“. Andere wie das Kaktusmoos dehnen ihr Vorkommen schleichend aus und gefährden so ganze Lebensräume.

Albrecht appelliert an die Bürger, die Artenvielfalt zu unterstützen. „Viele haben einen eigenen Garten und können durch dessen naturnahe Gestaltung einen nennenswerten Beitrag leisten.“

