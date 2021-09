Nach einer durch die Corona-Krise bestimmten Sparsaison will das Schleswig-Holstein Gourmet Festival zu seinem 35. Geburtstag wieder zu voller Größe auffahren. Mit Debütanten wie Tony Hohlfeld oder Laurin Kux, aber auch mit Stammgästen wie Thomas Martin sind die Bedingungen dafür günstig.

Sterneköche-Event - Das Schleswig-Holstein Gourmet Festival startet in seine 35. Saison

