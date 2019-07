Horst

Rund 600 Paare des größten heimischen Vogels leben in Schleswig-Holstein. Zurzeit kann man sie oft zusammen beobachten – in der Luft oder auf den Äckern und Feldern. Doch der erfreuliche Anblick hat einen bitteren Beigeschmack. Denn normalerweise sollte man Paare zu dieser Jahreszeit gar nicht zusammen sehen, erklärt der der Kranich-Experte Carl-Albrecht von Treuenfels. Denn ein Elternteil wäre spätestens ab April immer am Nest bei den Eiern oder nach dem Schlüpfen bei den Jungen.

Die Nester müssen von Wasser umgeben sein, damit die Brut von Wildschweinen, Füchsen, Dachsen und Waschbären geschützt ist. Doch durch die lange Trockenheit sind solche Plätze etwa in Bruchwäldern, Mooren, Feldkuhlen und verlandenden Teichen oft ausgetrocknet.

Feuchtgebiete für besseren Klimaschutz Klimaschutz kann aktiv Armut und Hunger verringern. Dabei kann die Art, wie wir unser Land nutzen, eine entscheidende Rolle spielen. Besonders vorteilhaft sind dabei Feuchtgebiete. Dies zeigt eine aktuelle Studie unter Mitwirkung des Berliner Klimaforschungsinstituts Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC), die in der Fachzeitschrift „Annual Review of Environment and Resources“ veröffentlicht. Die Forscher ermitteln das Potenzial für alle sechs Formen von Landnutzung, die CO2 binden können. „Zwei Optionen, nämlich das Wiederherstellen von Feuchtgebieten sowie das Anreichern von Kohlenstoff im Ackerboden, liefern fast nur positive Nebenwirkungen und könnten deshalb unmittelbar angegangen werden“, erklärt Sabine Fuss, eine Autorin der Studie.

80 Prozent weniger Nachwuchs

Gegenüber KN-online erklärt der profunde Kranichkenner aus dem lauenburgischen Horst: „Ich befürchte einen massiven Einbruch bei dem Kranich-Nachwuchs um 80 Prozent, weil die Brut erst gar nicht begonnen wurde oder weil sich Fressfeinde an den trocken gefallenen Standorten ungehindert an den Eier und Jungvögeln schadlos halten konnten.“

Hinzu kommen die Folgen der Klimaerwärmung. Immer mehr Kraniche bleiben ganzjährig in Deutschland. Sie beginnen sehr früh mit der Balz, dem Nestbau und auch der Brut. So schlüpfen die Jungen mitunter schon zu einem Zeitpunkt, zu dem es erst wenige Bodeninsekten gibt. Doch als Nestflüchter sind die Kranichküken darauf angewiesen, Nahrung in der unmittelbaren Umgebung zu finden. Dabei sind sie im Gegensatz zu ihren Eltern auf tierische Nahrung angewiesen.

Hungertod, weil die Insekten fehlen

„Die Jungen benötigen viel tierisches Eiweiß, um ihr Knochengerüst zu entwickeln und schnell zu wachsen“, erklärt von Treuenfels. „Fehlt diese Nahrung, weil sie wie in diesem Jahr früh schlüpfen, bedeutet das den Hungertod trotz fürsorglicher Betreuung durch die Eltern.“

Treuenfels, von Beruf Rechtsanwalt und heute im Ruhestand noch immer als Autor tätig, setzt sich seit langem für den Erhalt von Feuchtgebieten ein. Als er 2008 sein Ehrenamt als Präsident des WWF in jüngere Hände legte, gründete er die Stiftung Feuchtgebiete. Die Trockenheit, die seit einem Jahr herrscht und zu Ernteeinbußen, Waldbränden, Massenvermehrung von Borkenkäfern und nun auch zu Bruteinbrüchen geführt hat, zeigt, wie wichtig auch intakte Senken, Kuhlen und Sölle sind.

Umdenken notwendig

Der Naturschützer hält es daher für notwendig, dass Landwirte und Wasser- und Bodenverbände umdenken. Das Hauptziel der Wasser- und Bodenverbände sei noch immer die Entwässerung der Landschaft. Stattdessen sollten sich die Verbände häufiger um die Wiedervernässung kümmern, findet von Treuenfels. „Auch viele Landwirte haben in der Vergangenheit wie verbissen darauf geachtet, jegliche Oberflächenfeuchtigkeit im Frühjahr von ihren Äckern und von ihrem Grünland zu verbannen. In diesen Wochen wird mancher Bauer vielleicht anfangen, über seinen Umgang mit der Bodenfeuchtigkeit nachzudenken.“

Warum Feuchtgebiete noch wichtig sind

Feuchtwiesen, Tümpel, Moore, Bruchwälder speichern nicht nur Wasser für die Zeit großer Trockenheit. Sie fungieren wie Schwämme bei Starkregen. Feuchtgebiete filtern Schadstoffe und sorgen bei Hitze für Kühle. Vor allem sind sie artenreiche Lebensräume. Doch kaum ein anderer Lebensraum wurde so konsequent vernichtet: 85 Prozent der Feuchtgebiete sind bereits zerstört.

